Arisa in intimo di pizzo e autoreggenti: posa in lingerie con la cravatta e il velo sulla testa Arisa è tornata a provocare i fan, lo ha fatto con degli scatti in intimo total black. Completino di pizzo, autoreggenti, velo coordinato e cravatta: la cantante in versione dark è diventata una regina di sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è molto impegnata sul fronte lavorativo: oltre a lavorare attivamente alla sua musica, è anche tra i professori della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Per lei quello al talent è un "gran ritorno", visto che esattamente due anni fa aveva spopolato nei panni di coach al fianco della collega Lorella Cuccarini. Il pubblico si è ormai abituato a vederla in tv in questa veste ma è sui social che rimane letteralmente senza fiato di fronte la sua innata sensualità. Proprio nelle ultime ore la cantante è tornata a provocare i fan, lo ha fatto posando in intimo in una iper femminile versione dark. Completino di pizzo, autoreggenti e velo coordinato sulla testa: ecco le nuove foto di Arisa.

Arisa posa in intimo

"La ragazza di via Pozzillo (PZ). In “Quella parte di me, che non obbedisce mai a niente”. Sfondo dell’ultima foto : “lago di pantano” il mio passeggio da adolescente con la mia best Valeria. Bei tempi, passati", sono queste le parole che hanno accompagnato il nuovo album social di Arisa. La cantante ha posato proprio sullo sfondo di via Pozzillo, a Potenza, città di origine dei suoi genitori dove a quanto pare ha passato l'infanzia. Piuttosto che ricordare con nostalgia i tempi andati, ha pensato bene di celebrare il passato con un tocco di sensualità. Ha infatti approfittato dei meravigliosi paesaggi naturali per posare in intimo total black.

Arisa in Salvatore Vignola

Arisa è regina di sensualità

Arisa non ha più paura di osare e di mettere in risalto le sue forme prorompenti e lo ha dimostrato sui social, dove ha postato delle foto in lingerie dark. Ha sfoggiato un completino di pizzo nero con reggiseno bralette e tanga sgambatissimo, lo ha abbinato a un paio di autoreggenti velate e a dei décolleté col tacco a spillo. Ha poi completato il tutto con un maxi soprabito in tinta e con una cravatta al collo, anche se il "tocco di classe" è stato il velo coordinato che ha portato sul capo, coprendo i capelli biondi e rasati (tutto è firmato Salvatore Vignola). La cantante ha così rivelato ancora una volta il suo lato più femminile e provocante, trasformandosi in una vera e propria regina di sensualità.