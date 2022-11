Chiara Ferragni in intimo torna a sfidare gli haters: posa in pizzo bianco col reggicalze coordinato Chiara Ferragni ama sfidare gli haters ed è proprio per questo che nelle ultime ore ha ancora una volta posato in intimo. Completino bianco di pizzo coordinato a un sensuale reggicalze: ecco la nuova lingerie dell’imprenditrice.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni vanta milioni di followers sui social, la seguono da ogni parte del mondo e giorno dopo giorno documenta ogni singolo dettaglio della sua vita privata, dagli impegni professionali alle tranquille serate in famiglia. Una delle sue attività preferite? Provocare gli haters con delle foto sexy, scatenando i loro commenti più bacchettoni. Dopo aver risposto alle critiche prima con un commento ironico, poi con un filtro di Instagram dedicato alle "mamme hot", nelle ultime ore lo ha fatto ancora una volta: ha posato in intimo, facendo indignare i "puritani".

L'intimo total white di Chiara Ferragni

La lingerie da avere assolutamente in inverno? Quella di pizzo total white come dimostrato da Chiara Ferragni. L'influencer ha posato in versione "sposina" con un completo intimo bianco, per la precisione un coordinato di Intimissimi con reggiseno push-up e micro perizoma sgambato. Per rendere ancora più sensuale il look underwear ha aggiunto un reggicalze abbinato: è sempre in pizzo e ha dei tagli cut-out che lasciano la pancia scoperta. Non è mancato il dettaglio glamour, Chiara ha infatti tenuto i capelli legati col mollettone personalizzato che ha fatto realizzare anche per baby Vittoria. Nella didascalia ha poi ripreso un verso della canzone Crazy degli Aerosmith: "Girl, you got to change your crazy ways.You hear me?".

Chiara Ferragni in Intimissimi

Chiara Ferragni contro gli haters

La reazione degli haters non si è lasciata attendere: sono stati moltissimi coloro che hanno commentato le foto indignati, facendo riferimento al fatto che sarebbe inopportuno per una madre posare in una versione tanto sensuale. Alcuni le hanno consigliato di usare "siti appositi per questi scatti", altri l'hanno definita immorale, tra i tanti commenti ce ne sono stati però anche diversi di stima, arrivati da parte di donne che si sono complimentate con lei per il coraggio e per la bellezza che vanta. Al momento la Ferragni non ha reagito agli haters, ha lasciato parlare le immagini: è una mamma che non vuole rinunciare alla sua femminilità e che si ama così com'è.