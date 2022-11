Baby Vittoria si pettina come Chiara Ferragni: mamma e figlia hanno i mollettoni personalizzati Chiara Ferragni ama vestire la figlia Vittoria in versione “mini me”, con vestiti e accessori coordinati. L’ultimo acquisto? Un mollettone per capelli speciale.

A cura di Beatrice Manca

Il mollettone per capelli ormai non è più un oggetto da nascondere o da relegare alla tinta dal parrucchiere: le pinze sono diventati accessori glamour da sfoggiare in versione coloratissima, proprio come fanno le influencer. Chiara Ferragni è una vera fan e lancia l'ultima (adorabile) tendenza: il mollettone personalizzato in coppia con l'amica del cuore. Nel suo caso…è la figlia Vittoria. L'imprenditrice digitale ha pubblicato una tenera foto con la bimba che recita: "Best Friends Foreva"

Il mollettone personalizzato di baby Vittoria

Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, ha dei boccoli dorati sempre più lunghi: in attesa del primo taglio di capelli sfoggia codini, treccine e il suo primo mollettone personalizzato. L'hair claw rosa perlato ha il nomignolo "Vitto" scritto su un lato con dei brillantini fucsia: è la copia di quello della madre Chiara, color avorio iridescente con il nome scritto in verde. Entrambi gli accessori sono del brand Leontine Vintage, una vera e propria istituzione che crea ogni pezzo a mano. Trattandosi di creazioni realizzate appositamente per lei, è difficile individuare il prezzo delle clip scelte da Chiara Ferragni: sul sito del brand i prezzi degli hair claw variano da 23 a 38 euro.

Chiara Ferragni e Vittoria con i fermagli Leontine Vintage

Chiara Ferragni e la figlia Vittoria "migliori amiche per sempre"

Del resto Vittoria ha una vera e propria passione per gli accessori della mamma: qualche mese fa "rubò" un fermaglio griffato Chloé di Chiara Ferragni. Ora mamma e figlia possono sfoggiare gli stessi accessori, seguendo la tendenza "mini me" con look coordinati fin nei minimi dettagli. L'influencer ha poi condiviso la foto su Instagram scrivendo: "Best friends foreva", cioé "migliori amiche per sempre". Vittoria ha ereditato dalla madre gli occhi azzurri, i capelli chiari (anche se l'influencer li ha ramati di natura) e forse una precoce passione per la moda: in ogni caso la somiglianza è evidente ogni giorno di più!