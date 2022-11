Vittoria con i capelli lunghi della mamma: somiglia sempre più a Chiara Ferragni Avete mai immaginato come starebbe Vittoria con i capelli lunghi? A soddisfare le curiosità dei fan è stata Chiara Ferragni, che sui social ha rivelato la “trasformazione” della figlia.

I Ferragnez sono super attivi sui social, ogni giorno documentano tutti i loro impegni, dai progetti professionali che realizzano alle rilassanti serate passate in famiglia accanto all'albero di Natale. Al di là di Fedez e Chiara Ferragni, però, i veri divi di casa sono i bambini, Leone e Vittoria. Se da un lato il primogenito sta diventando un ometto, la sorellina è ormai considerata la "mascotte" della famiglia. Spesso diventa protagonista delle Stories dei genitori, dando vita a siparietti esilaranti con la sua dolcezza. Dopo aver trasformato gli stivaletti griffati della mamma in un giocattolo, oggi è passata ai suoi capelli: ecco com'è cambiata Baby V. con la chioma dell'influencer.

Baby Vittoria ha la passione per il make-up

Vittoria sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. La sua attività preferita? Stare accanto alla mamma durante le sessioni di trucco, tanto che, come documentato dalla Ferragni con un video, in più di un'occasione si è addirittura appisolata tra le sue braccia. Come se non bastasse, gioca spesso con i pennelli per il make-up, anche se al momento è ancora troppo piccola per capire come vanno usati nel modo giusto. Sarà perché ha la passione per il beauty o perché semplicemente si sorprende ancora di fronte a dei semplici selfie, ma la cosa certa è che questa mattina è diventata protagonista di una incredibile trasformazione proprio mentre Chiara era tra "le grinfie" del truccatore.

Baby Vittoria gioca con mamma Chiara

La trasformazione di Vittoria

Avete mai immaginato come starebbe Vittoria con i capelli lunghi? A soddisfare le curiosità dei fan è stata Chiara Ferragni. Questa mattina ha applicato delle extension alla chioma e, complice il fatto che aveva la figlia seduta sulle ginocchia ma col viso rivolto verso la fotocamera dello smartphone, ha provato a rivoluzionare il suo hair look. Le ha messo delle maxi ciocche bionde intorno al viso, facendola apparire super glamour coi capelli lunghi. L'effetto era così realistico che a primo impatto sembrava di essere di fronte la fotocopia in versione mini dell'imprenditrice. Da grande Baby V. vorrà seguire le orme della mamma? L'unica cosa certa è che le somiglia sempre di più.