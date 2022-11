Vittoria ama le scarpe di lusso: gioca con i nuovi stivaletti firmati di mamma Chiara Ferragni Vittoria sta crescendo e sembra aver ereditato la passione per la moda da Chiara Ferragni. Nelle ultime ore ha preferito giocare con un paio di stivaletti firmati della mamma piuttosto che con i classici giocattoli, dando vita a una scenetta esilarante.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez documentano ogni dettaglio della loro vita sui social, dagli impegni professionali alle dolci serate passate in famiglia, e non sorprende che i piccoli di casa Leone e Vittoria siano diventati vere e proprie star di Instagram. Se il primogenito è ormai un ometto che si sente a perfetto agio di fronte i riflettori, la seconda arrivata sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan più incalliti della dolce famiglia? Baby V. sembra aver ereditato la passione per la moda da mamma Chiara Ferragni, visto che preferisce giocare con gli accessori griffati dell'imprenditrice piuttosto che con i classici giocattoli.

Gli stivali griffati amati da Baby Vittoria

Dopo aver mostrato il nuovo albero di Natale addobbato con molto anticipo, i Ferragnez sono diventati protagonisti di un altro siparietto familiare dolce ed esilarante. Ad aver attirato le attenzioni dei media è stata Vittoria, che poco dopo il risveglio è stata immortalata con indosso un adorabile pigiamino a cuori mentre giocava con gli stivaletti griffati di mamma Chiara.

I Cagole di Balenciaga

Si tratta dei Cagole firmati Balengiaca, un modello nero e a punta in pelle di agnello, con il tacco a spillo e decorato all-over con borchie e fibbie. Quanto costano le scarpe? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 1.495 euro, una cifra decisamente più elevata rispetto ai classici giocattoli per bambini.

Vittoria con gli stivali Balenciaga di Chiara Ferragni

Il look di mamma Chiara Ferragni

Il motivo per cui gli stivali Balenciaga erano su una mensola? Di lì a poco Chiara Ferragni li avrebbe indossati, dando vita a un look comodo e casual ma allo stesso tempo molto sofisticato. Li ha infatti abbinati a un paio di jeans scambiati all'altezza delle tasche di Diesel e a un crop top bianco a costine di Prada. Per completare il tutto l'imprenditrice non ha rinunciato a un ulteriore tocco griffato: una borsa Chanel in pelle blu cobalto. Vittoria, però, le ha "rovinato la sorpresa", anticipando il dettaglio dell'outfit molte ore prima che la mamma lo sfoggiasse. Da grande la bimba seguirà le orme della mamma? Al momento pare proprio di sì.