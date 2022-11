Chiara Ferragni posa in intimo e si ribella agli haters: “Ho trovato la caption per le foto sexy” Chiara Ferragni è tornata a posare in intimo sui social, lo ha fatto per sponsorizzare un completino della sua collezione. Gli haters non si sono lasciati attendere ma l’imprenditrice ha trovato un modo ironico e geniale per mettere a tacere le loro critiche.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la donna più desiderata del momento: è riuscita a creare un vero e proprio impero che porta il suo nome, diventando un'imprenditrice capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Business woman, modella, fashion influencer e prossimamente anche co-conduttrice di Sanremo: dopo innumerevoli successi, la sua carriera è ancora in forte ascesa. Utilizza regolarmente i social e non ha paura di affrontare di petto tutti gli haters che la prendono di mira. Nelle ultime ore ha trovato ancora una volta il modo di prendersi gioco di loro: ecco come ha reagito alle critiche ricevuto dopo aver postato una nuova foto in intimo.

Le foto in intimo di Chiara Ferragni

Le foto in intimo sono diventate una delle grandi passioni di Chiara Ferragni, soprattutto da quando ha capito che suscitano l'indignazione degli haters "bacchettoni". Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, ha infatti indossato uno dei completini della collezione di intimo del suo brand, così da trasformarsi in testimonial di se stessa. Reggiseno a balconcino di pizzo nero con le bretelle logate e slip bicolor, ovvero dietro in cotone rosa, davanti in pizzo trasparente: l'imprenditrice ha ancora una volta dimostrato di essere una vera e propria regina di sensualità. L'unico piccolo inconveniente? Tra i commenti lasciati sotto la foto ce ne sono moltissimi degli haters che non accettano che una mamma posi in lingerie.

Chiara Ferragni con il completino intimo della sua collezione

Chiara Ferragni contro gli haters

Ogni volta che posta una foto in intimo Chiara Ferragni sa che ci saranno innumerevoli utenti social che la criticheranno, come se la sua intelligenza, la sua eleganza e la sua capacità di essere una buona mamma fossero legate al modo di vestirsi. Piuttosto che. Lasciarsi sopraffare dalle polemiche, l'imprenditrice ha imparato a rispondere con ironia. Nelle ultime ore, infatti, ha realizzato delle Stories con l'emoticon "I love hot mama" piazzata sulla fronte e nel mentre ha dichiarato: "Ho trovato la caption per la nuova foto sexy". Insomma, la Ferragni si sente parte del "club" delle hot mama e non potrebbe esserne più felice. Per quale motivo una donna che diventa madre dovrebbe rinunciare alla sua sensualità coprendosi e sfoggiando solo vestiti rigorosi e oversize?