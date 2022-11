Madonna infiamma i social in body di pizzo e autoreggenti: posa in lingerie coperta dalle fiamme Madonna è tornare a provocare i suoi followers, infiammando letteralmente i social. Ha posato in lingerie di pizzo, aggiungendo alle Stories un originale filtro con il fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

Madonna è più scatenata che mai da qualche tempo a questa parte, tanto che si potrebbe dire che sta vivendo la sua "seconda giovinezza". Da sempre icona ribelle e regina del trasformismo, a 64 ha riscoperto il suo lato più provocante e non esita a metterlo in mostra sui social, dove posa spesso in versione super sensuale tra slip rosa, vibratori appesi al collo e sinuose vestaglie di seta. Di recente lo ha fatto ancora: si è lasciata immortalare in lingerie total black, infiammando letteralmente i social con un originale filtro con le fiamme.

Perché Madonna ha posato tra le fiamme

L'avevamo lasciata nuda con indosso solo una originale borsa griffata ricoperta di nastro adesivo, oggi ritroviamo ancora una volta Madonna in versione super sensuale sui social. Si è ispirata alla sua hit Burning Up del 1983 e si è lasciata immortalare ricoperta di fiamme in lingerie. Naturalmente non ha fatto nulla di pericoloso, si è solo servita di un filtro "infuocato" di Instagram, ma tanto è bastato a rendere l'atmosfera davvero hot, soprattutto perché ha messo in risalto la forma fisica mozzafiato con un completo di lingerie dall'animo bondage.

Madonna in body di pizzo

Le foto in intimo di Madonna

Nelle Stories infuocate Madonna ha puntato sull'intimo total black con un provocante body di pizzo, un modello steccato con l'abbottonatura a corsetto e le coppe a balconcino dalle trasparenze audaci. Per completare il tutto ha scelto un paio di autoreggenti in tinta e delle scarpe coordinate con un vertiginoso tacco a spillo. Non sono mancati i gioielli preziosi: al collo della popstar c'erano innumerevoli collane a catena di diamanti scintillanti, abbinate a dei maxi orecchini a cerchio. Capelli ondulati, rossetto rosso sulla bocca carnosa ed espressione iper sensuale: chi direbbe che Madonna ha superato i 60 anni?

