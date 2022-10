Madonna indossa il vibratore come collana: “Il piacere non dipende dal permesso di un altro” Madonna ha sfoggiato un vibratore-gioiello, sex toy d’oro o argento pensato per essere anche indossato come collana. “Povero è colui il cui piacere dipende dal permesso di un altro” ha scritto la popstar.

A cura di Giusy Dente

I sex toys non si tengono più nascosti: sono usciti dai cassetti e sono passati ai social, dove la sessualità è un argomento che trova sempre più spazio. Se ne parla in chiave ironica, ma se ne parla anche per fare informazione: non a caso spopolano i sex influencer, che rivolgendosi soprattutto al pubblico più giovane parlano di orgasmo e contraccezione. Queste parole sono state per molto tempo un tabù, soprattutto nel mondo femminile: su questo fronte (a differenza di quello maschile) c'è sempre stata una narrazione alimentata da sensi di colpa e vergogna. Ma ci si sta liberando di questo, a favore di una sessualità più libera e consapevole.

Le celebrities sdoganano i sex toys

In passato l'autoerotismo femminile era accostato inevitabilmente a qualcosa di peccaminoso o addirittura superfluo. La narrazione oggi sta cambiando e le donne stanno acquisendo maggiore consapevolezza dei propri desideri: vogliono vivere col proprio corpo un rapporto sano e vogliono sentirsi libere di esplorare e conoscersi, così da avere una sessualità serena e felice. Senza sostituirsi ai professionisti, Aurora Razzotti si espone tanto su questi temi: è l'esempio di una giovane donna che vuole vivere l'intimità senza tabù e che parla apertamente di argomenti del tutto naturali.

Con ironia si è auto definita "influencer di vibratori", proprio perché non ha paura di parlare di sesso sui social. E non è la sola. Anche Arisa ha in qualche modo sdoganato il piacere femminile, specificando che i sex toys non si usano necessariamente per mancanza, ma perché anzi aggiungono qualcosa. E ha mostrato la sua collezione di vibratori anche Alessia Marcuzzi, aprendo l'armadio e rivelandone il contenuto.

Leggi anche Lourdes Leon Ciccone ama gli anni '90: la figlia di Madonna indossa borse di pelo e collana orsetto

in foto: vibratore–collana

Madonna col vibratore al collo

Madonna è una donna che non smette di provocare e di far parlare di sé: non ha peli sulla lingua, si espone e vuole comunicare in modo del tutto libero, svincolata da censura e perbenismo. Di recente si è duramente scagliata contro Instagram per le sue politiche restrittive e discriminatorie: attualmente la policy blocca solo i capezzoli femminili, mentre consente l'esposizione di quelli maschili e consente di mostrare tutte le altre parti del corpo. Una sua foto è stata censurata proprio perché aveva il capezzolo in vista.

La nuova provocazione della popstar (che ha cambiato look coi capelli rosa) ha invece a che fare con la sua sfera sessuale. Ha ricevuto in dono dall'artista e attivista Miss Me un sex toy "indossabile". Il vibratore è del brand Crave, specializzato in vibratori esclusivi, rivestiti in argento, oro e oro rosa. Sono insomma dei veri e propri gioielli, difatti la popstar lo ha sfoggiato al collo. Il prezzo dell'oggetto varia, a seconda del materiale di rivestimento, dai 70 ai 150 euro. "Esprimiti, non reprimerti" si legge nelle Stories.

"Povero è colui il cui piacere dipende dal permesso degli altri" ha aggiunto la popstar. Nelle Stories ha condiviso con fan e follower anche l'origine del regalo, riportata sulla confezione. Ha a che fare con un episodio vissuto assieme all'amica Miss Me: "Ricordo quando eravamo in questa chiesa di Noto e il prete ha detto che avrebbe pregato per i tuoi occhi e io ti ho sussurrato: chiedigli di pregare per la tua f***. Beh, f******. Ti ho preso il nuovo Santa Trinità, perché una brava donna fa alle sue signore il dono del piacere".