Madonna in topless: copre il seno con la borsa di scotch (che costa più di 2000 euro) Madonna è tornata sui social in lingerie: per coprirsi ha utilizzato strategicamente una borsa griffata, un modello originale ricoperto di nastro adesivo logato.

A cura di Giusy Dente

Alla sfilata di Balenciaga della scorsa Paris Fashion Week, Kim Kardashian ha stupito tutti con uno dei suoi look più stravaganti. È arrivata allo show ricoperta di nastro adesivo giallo logato! Il look era stato realizzato appositamente per lei, per l'occasione: era stata letteralmente avvolta nello scotch, applicato su una tuta nera della Maison prima dell'evento. Il look finale era un po' in stile "scena del crimine": ricordava proprio il nastro giallo che si usa per delimitare le situazioni di pericolo o quelle in cui è avvenuto un delitto. La Casa di moda ha realizzato, ispirandosi alla stessa estetica, anche una borsa che ha conquistato il cuore di Madonna.

Madonna sfida la censura di Instagram

Madonna sui social è sempre più audace e ha già rischiato la censura più volte, con le sue foto in sexy lingerie. Instagram, infatti, ha politiche molto restrittive in fatto di nudo femminile: è vietata l'esposizione dei capezzoli, una parte del corpo assolutamente bandita. Il "free the nipple" della cantante è stato severamente punito un anno fa, quando ha posato in intimo lasciando in alcuni scatti il seno in vista e in altri coprendo il capezzolo con pixel o cuoricini strategici. Non è bastato.

Le foto sono state poco dopo rimosse, perché non è riuscita ad avere la meglio sull'algoritmo. La popstar si è duramente espressa contro questa misura, visto che non viene applicata con la stessa fermezza anche nei confronti del corpo maschile. "Il capezzolo di un uomo non può essere vissuto come erotico?" ha polemizzato. La 64enne è tornata sui social in topless, coperta all'altezza del décolleté da un originale accessorio griffato.

Quanto costa la borsa di Madonna

Copiare il look da "scena del crimine" di Kim Kardashian è in parte possibile. Il direttore creativo della Maison Demna Gvasalia ha realizzato sia un paio di scarpe che una borsa a effetto "nastro adesivo": lo scotch è ovviamente logato e riporta il nome del marchio. Le décolleté costano 1250 euro. La borsa invece, realizzata in pelle di vitello, presenta sia tracolla che manico ed è impreziosita da finiture e logo B in argento anticato.

in foto: borsa Balenciaga

Si tratta di una limited edition e sul sito del brand è venduta a 2400 euro. L'iconica borsa fa parte dell'outfit sfoggiato da Madonna sui social, in cui indossa della lingerie: un bustier in pizzo abbinato a coulotte, guanti corti a rete, parigine scure e stivaletti col tacco. Ha poi aggiunto una serie di scintillanti collane di diamanti e occhiali oversize a mascherina. La popstar non smette mai di stupire e di far parlare di sé!