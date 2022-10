Perché tutti parlano delle mutande rosa di Madonna e del suo presunto coming out Madonna ha fatto coming out o il video su TikTok è una trovata in vista del Coming Out Day? Da ore tutti parlano delle sue mutande rosa: ecco perché.

A cura di Giusy Dente

L'11 ottobre è il Coming Out Day, una giornata dedicata alla consapevolezza della propria sessualità, in cui la comunità LGBTQIA+ intende sensibilizzare sul valore di un'identità sessuale libera e senza sensi di colpa. Madonna è da sempre molto vicina alla comunità, una vera e propria icona gay: ne ha sempre difeso i diritti, ha sempre sostenuto l'uguaglianza e si è battuta in nome del cambiamento. Negli anni '80 è stata tra le prime celebrità a sostenere la destigmatizzazione dell'HIV e la legalizzazione del matrimonio gay. Non a caso nel 2019 è stata la prima donna a ricevere l'Advocate for Change Award, premio destinato agli attivisti, per riconoscerne i meriti e l'impegno. L'arte provocatoria di Madonna, popstar camaleontica e sempre sopra le righe, è sempre stata improntata al valore della libertà, contro gli stereotipi e il conformismo. Ha basato la carriera sulla trasgressione, sulle continue trasformazioni, sul suo essere un'outsider, capace di parlare a intere generazioni. Le provocazioni non sono mai mancate, dal debutto a oggi. L'ultima arriva proprio in concomitanza col Coming Out Day.

Madonna fa coming out con un paio di mutande rosa

Madonna ha ancora una volta lasciato tutti senza parole. Dopo aver coperto i denti di diamanti e aver colorato i capelli di rosa, è stata capace di far nuovamente parlare di sé, col solito alone di mistero. Alla Milano Fashion Week è apparsa irriconoscibile, al fianco della figlia Lourdes, ma stavolta se è sulla bocca di tutti non è per l'ennesimo cambio look originale e sopra le righe, bensì per un video condiviso su TikTok. La popstar ha lasciato i fan confusi, circa il proprio orientamento sessuale.

La 64enne, infatti, ha proposto un gioco: "Se lo manco sono gay" ha scritto, poco prima di lanciare un paio di mutande rosa in un cestino. L'indumento intimo della popstar è in effetti caduto al suolo, senza centrare il bersaglio, spalancando una porta sulla presunta omosessualità di Madonna. Su Twitter da ore i fan si chiedono se sia stata una trovata in vista del Coming Out Day, una provocazione o effettivamente una rivelazione per anni taciuta.

Negli anni i flirt e le storie d'amore non sono certo mancati: il suo personal trainer Carlos Leon, il regista Guy Ritchie, il ballerino francese Brahim Zaiba. Nel 2007 la supermodella e attrice Jenny Shimizu ha dichiarato di essere stata amante della cantante. Madonna, che è anche madre di sei figli (di cui quattro adottati) non ha mai confermato o smentito pubblicamente le voci sulla sua presunta omosessualità, ma nel 1991 ha dichiarato alla rivista LGTBQIA+ The Advocate: "Penso che tutti abbiano una natura bisessuale. Questa è la mia teoria. Potrei sbagliarmi".