Arisa posa nuda e diventa un’opera d’arte: piume e latex per il ritratto senza veli

Arisa è tra i protagonisti di Faces, un’esclusiva mostra fotografica firmata da Art-Icon. Per l’occasione ha posato senza veli, diventando un’opera d’arte in carne e ossa.

Arisa si è presa una temporanea pausa dalla tv italiana e, fatta eccezione per l'esperienza al timone di The Voice Senior, è praticamente impossibile vederla nei programmi televisivi del momento. Questo non significa che si sia ritirata, anzi, è impegnata a far conoscere il suo talento anche all'estero. Di recente si è esibita a Los Angeles in occasione di un evento speciale, la Festa della Musica, mentre nelle ultime ore è diventata protagonista di un'esclusiva mostra fotografica ad Arles, in Francia: ecco il suo scatto senza veli che è diventato una vera e propria opera d'arte.

La mostra fotografica a cui ha partecipato Arisa

Il volto di Arisa è stato trasformato in un'opera d'arte: complice la prestigiosa programmazione culturale estiva di Arles, in Francia, è stata scelta per diventare protagonista di Faces, una mostra fotografica firmata Art‑Icon. Visibile gratuitamente dal 7 al 15 luglio sulle rive del Rodano, quest'ultima è una raccolta di una serie di esclusivi ritratti di personalità iconiche del mondo dell’arte, della musica e del cinema internazionale. L'obiettivo? Creare un percorso visivo capace di mixare biografia, espressività e linguaggio fotografico. Arisa, ormai sempre più riconosciuta a livello internazionale, è solo una delle tante star immortalate, accanto a lei ci sono grandi nomi come Leonard Cohen, Patti Smith, Quentin Tarantino e Woody Allen.

La mostra Faces

La foto di Arisa nuda

Immortalata dalla fotografa Camilla Camaglia, nel ritratto entrato a far parte di Faces Arisa ha posato in bianco e nero senza veli. Nello scatto appare a mezzo busto in versione diva, con indosso solo un paio di guanti al gomito in latex nero e le le mani che coprono il seno nudo.

Leggi anche Arisa conquista Los Angeles con le sneakers futuristiche da oltre 500 euro

Foto di Camilla Camaglia

A vestirla, inoltre, è un originale copricapo di piume dark che le circonda il viso, formando un cuore. Niente gioielli e niente artifici, la cantante ha guardato dritto in camera con sguardo fiero e sensuale, sfoggiando un make-up dai toni estremamente naturali con focus sugli occhi contornati da eye-liner. Così facendo, la cantante ha dato l'ennesima prova di essere una regina di sensualità e femminilità.