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La trasformazione di Arisa in tour: dagli occhiali di Sincerità al look lingerie col reggicalze

Arisa sta girando l’Italia con il tour Foto Mosse. Sul palco non solo rivela la sua incredibile voce, mostra anche la trasformazione messa in atto dai tempi di Sincerità a oggi.
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A cura di Valeria Paglionico
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Arisa sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: a pochi mesi dal ritorno a Sanremo con Magica Favola, ha dato il via al tour nei teatri chiamato Foto Mosse. Ora per lei si preannuncia un'estate di fuoco, visto che, dopo i sold-out delle date première di Roma e Milano, proseguirà a girare l'Italia con gli esclusivi live. I suoi concerti non sono dei semplici spettacoli musicali ma dei veri e propri viaggi autobiografici che raccontano il suo dolore, la sua ricerca di sé stessa e la sua nuova identità femminile. Non sorprende, dunque, che sul palco abbia messo in scena tutte le tappe della trasformazione che l'ha vista protagonista dagli esordi a oggi.

Perché Arisa nel nuovo tour si trasforma in scena

I nuovi concerti di Arisa sono divisi in 4 atti e raccontano la sua trasformazione da personaggio pubblico a donna autentica. Il primo capitolo si intitola Cera una volta, spiega l'amore come un "rimedio" per salvarsi dalla solitudine e ripercorre gli esordi ai tempi di Sincerità con tanto di parrucca a caschetto, occhialoni doppi, gonna a ruota e guance rosse.

Arisa vestita come ai tempi di Sincerità
Arisa vestita come ai tempi di Sincerità

Tra abito strapless rosso scarlatto, strascichi scenografici e veli candidi, Arisa continua il suo viaggio: il secondo atto è Foto Mosse e affronta i temi di eredità familiari, ruoli imposti alle donne e relazioni tossiche, mentre il terzo si chiama Medea, come la figura mitologica che qui diventa il simbolo della devastazione emotiva femminile causata dal tradimento e dalla perdita di sé nell’amore.

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Arisa con il look rosso durante il tour
Arisa con il look rosso durante il tour

Il look lingerie con autoreggenti e guêpière di pizzo

Nell'ultimo atto, A te meraviglioso amore mio, avviene la rinascita sia dell'artista che della donna, che appare più matura, più tenera e più pacificata. Per "vestire" questo cambiamento Arisa ha puntato tutto su un appariscente look lingerie che ha messo in risalto il dimagrimento degli ultimi mesi.

Il look total white
Il look total white

Per lei guêpière di pizzo bianco con reggiseno nero in vista, gonnellina a balze coordinate abbinata a un reggicalze dark e autoreggenti total white con ricamo floreale sulla coscia. Naturalmente nel look finale non mancano i tacchi alti, declinati in una originale versione stringata. Arisa oggi è una donna nuova non solo emotivamente ma anche esteticamente e lo ha voluto raccontare attraverso la musica, la migliore "arma" che da sempre le permette di esprimere se stessa a 360 gradi.

Il look lingerie di Arisa
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