Le autoreggenti dell’estate sono rosa e si indossano a vista, come fatto da Arisa

Arisa è in giro per l’Italia in tour e di recente ne ha approfittato per lanciare il trend estivo da seguire: quello delle autoreggenti rosa da portare in vista.

Da quando ha partecipato a Sanremo con Magica Favola, Arisa è ritornata a essere una delle cantanti italiane più richieste. Oltre ad aver ancora una volta messo in mostra il suo incredibile talento, ha anche rivelato una drastica trasformazione estetica. È dimagrita in modo evidente, tanto che in molti hanno insinuato che avesse utilizzato Ozempic per farlo, e ha dato il via a una fase nuova e più matura della sua vita. Attualmente è impegnata con il Summer Tour 2026 e giorno dopo giorno incanta sempre il pubblico con i suoi look. L'ultimo trend che ha lanciato? Quello delle autoreggenti "estive".

Arisa sul palco in total pink

Dopo il look lingerie dello scorso mese, Arisa è tornata a sorprendere sul palco del suo tour. Durante il concerto che si è tenuto ieri, 30 giugno 2026, a Verona presso lo storico Teatro Romano, ha sfoggiato un inedito outfit total pink che si rivelerà perfetto per l'estate. Ha infatti indossato un mini dress rosa, un modello corto e aderente con le spalline sottili, lo scollo a V e una cintura nera che segna il punto vita, la cui particolarità sta nel tessuto a effetto pizzo traforato. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti a punta sui toni del grigio e una collana "da fronte", ovvero un laccetto d'oro che ha portato come se fosse una vera e propria coroncina.

Il look total pink di Arisa

Le autoreggenti di Arisa

A fare la differenza nel look di Arisa è stato un accessorio in particolare: le autoreggenti. Sebbene di solito in estate non siano necessarie, la cantante le ha proposte in una versione fresca e romantica che sembra essere destinata a dominare le tendenze di stagione. Ha infatti indossato delle impalpabili calze rosa confetto e le ha portate in vista, ovvero con l'elastico che si intravedeva chiaramente dalla gonna, così da aggiungere un tocco sensuale all'outfit. Insomma, per essere super femminili in estate bisogna sfoderare delle autoreggenti proprio come fatto da Arisa, a patto, però, che siano sottilissimi e in colori pastello.