Letizia di Spagna brilla con la scollatura gioiello e gli orecchini di diamanti della regina Sofia Letizia di Spagna è volata in Croazia con re Felipe. Alla cena col presidente ha riciclato il look e ha indossato gli orecchini della suocera, la regina Sofia.

A cura di Giusy Dente

Letizia Ortiz, luglio 2022

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dalla prima apparizione pubblica, al fianco dell'allora principe Filippo, è stato subito chiaro quanto Letizia Ortiz fosse dotata di fascino e di quanto fosse elegante il suo stile. In questi anni da regina non ha mai deluso le aspettative, imponendosi come un'icona fashion con look sempre impeccabili e ricercati. Ma da donna al passo con i tempi ha saputo coniugare il glamour con la modernità, andando per quanto possibile oltre al rigido protocollo imposto ai membri della royal family. Dalle spalle nude sfoggiate durante la 35esima edizione dei premi Macael ad Almeria all'abito con tagli cut out e fianchi nudi a un evento della Croce Rossa a Valencia, ha dimostrato di saper osare. Ed è anche una regina rock: è una fan dei capi in pelle. Alle serate di gala, però, riesce sempre a incantare col suo gusto sofisticato e chic.

Letizia Ortiz ricicla il look

La coppia reale spagnola è volata in Croazia per una visita di due giorni. Per festeggiarne l'arrivo, il re Felipe VI e Letizia Ortiz sono stati gli ospiti d'onore di una cena organizzata dal presidente Zoran Milanović e dalla first lady Sanja Musić Milanović presso il Palazzo presidenziale di Zagabria. Come spesso è solita fare, anche stavolta la regina di Spagna ha riciclato il look, proponendo un abito da sera già sfoggiato in una precedente occasione. Si tratta di un'elegante creazione indossata questa estate alla cerimonia di premiazione dei Princess of Girona Foundation Awards a Barcellona.

Il vestito blu petrolio è del marchio galiziano Boüret fondato nel 2010 dalla designer Vanessa Datorre che in precedenza ha lavorato anche per Carolina Herrera. La caratteristica del prezioso modello è la presenza di una scollatura gioiello sulla spalla sinistra, su cui ricade un cordoncino di cristalli e strass. Sul sito ufficiale del brand costa 450 euro. Lo ha abbinato a un paio di décolleté slingback in camoscio blu scuro, anche queste riciclate e a una pochette tono su tono di Felipe Varela. Ha aggiunto un ulteriore tocco di luce attraverso gli orecchini a forma di foglia: si tratta di gioielli della regina Sofia tempestati di diamanti, a cui ha aggiunto un bracciale con diamanti e zaffiri.