Leonor di Spagna “copia” la madre Letizia: fa le prove da regina con tacchi e chignon La principessa Leonor si prepara seriamente al suo futuro da regina. Il suo modello? La madre Letizia, regina e icona di stile.

A cura di Beatrice Manca

Stesso abito con le spalle nude, stesse scarpe slingback con il tacco, stessa acconciatura raccolta: la regina Letizia di Spagna e la figlia Leonor sembrano veramente sorelle. La principessa si prepara seriamente al suo futuro da regina: sta studiando in un college in Galles e, ora che è a casa, partecipa sempre più attivamente agli eventi ufficiali della famiglia reale. Anche lo stile è sempre più quello di una sovrana: non solo veste in coordinato con il resto della famiglia, ma ‘copia' i look della madre Letizia Ortiz!

Gli abiti "gemelli" di Letizia di Spagna e Leonor

La principessa Leonor ha partecipato insieme al resto della famiglia alla cerimonia di premiazione dei Princess of Girona Foundation Awards a Barcellona. Per l'occasione è anche salita sul palco e ha tenuto un discorso, dimostrando preparazione e sicurezza. Leonor indossava un abito celeste con la scollatura a barca e una gonna a ruota che arrivava appena sotto il ginocchio del brand spagnolo Miphai. Un modello simile a quello della madre Letizia, che ha indossato un abito blu notte di Boüret con una scollatura asimmetrica impreziosita da un nastro di cristalli scintillanti che accarezzava le scapole. La sorellina Sofia invece ha scelto un completo bianco con casacca e pantaloni, firmato Bruna.

Leonor e Letizia di Spagna

La principessa Leonor ‘ruba' le scarpe alla madre Letizia

Ai piedi le due royal spagnole indossavano le stesse scarpe con il tacco basso, modello slingback. La principessa ha scelto un modello nude di Carolina Herrera, una delle stiliste preferite della regina spagnola, mentre Letizia ha scelto lo stesso modello ma color blu notte, come l'abito.

Letizia di Spagna con la figlia Leonor

Entrambe poi hanno raccolto i capelli: coda alta per Letizia, chignon per Leonor, che ogni giorno che passa appare sempre più sofisticata e glamour. Per i reali un abito non è mai un semplice abito: gli outfit dell'erede al trono comunicano al mondo che un giorno sarà lei la regina di Spagna, ed è prontissima.