Letizia di Spagna in stile college: il nuovo look con colletto ricamato e stivaletti rock Letizia di Spagna è sempre sul pezzo quando si parla di tendenze e lo ha dimostrato nelle ultime ore. Per la recente apparizione pubblica si è ispirata alla moda preppy, proponendo un adorabile look in stile college.

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna sta facendo parlare sempre più spesso di lei e il motivo è molto semplice: può essere ormai considerata una vera e propria icona di stile capace di fare concorrenza alla "cugina britannica" Kate Middleton. Di recente è successo ancora e di sicuro riuscirà a ispirare milioni di donne in tutto il mondo col suo look black&white. La regina ha partecipato all’inaugurazione della Fiera Internazionale del Turismo-FITUR che si è tenuta ieri a Madrid e per l'occasione ha mixato rock e bon-ton, apparendo chic e grintosa in pantaloni e maglioncino: ecco chi ha firmato il suo outfit collegiale.

Il maglioncino bon-ton di Letizia di Spagna

Ieri pomeriggio Letizia di Spagna ha partecipato a uno degli appuntamenti più attesi nella sua agenda istituzionale in compagnia del marito Felipe. Si tratta della Fiera Internazionale del Turismo-FITUR, in occasione della quale la regina è intervenuta in prima linea per dare risalto ai luoghi e alle città più belle della Spagna. Naturalmente non ha rinunciato allo stile, anche se ha scelto qualcosa di decisamente diverso rispetto al solito. Niente tailleur o gonne a matita, ha preferito un completo in stile college in black&white, il cui "pezzo forte" è stato un maglioncino con il maxi colletto Peter Pan ricamato. È firmato Sandro, brand amatissimo da Kate Middleton, e costa 235 euro.

Il maglione Sandro

La regina Letizia segue la moda preppy

Per completare il tutto Letizia ha optato per un paio di pantaloni neri di Hugo Boss a vita alta lunghi fino alla caviglia, con pinces sui fianchi e tasche laterali ad asola. Niente décolleté o tacchi a spillo, la regina ha preferito la comodità di un paio di stivaletti rock, ovvero un modello firmato Unisa in pelle nera con la punta squadrata e il tacco medio largo. Come se non bastasse, ha rinunciato alle pieghe sciolte, ha legato i capelli in una coda di cavallo in pieno preppy style. Insomma, la sovrana spagnola sembra sapere tutto in fatto di tendenze del momento e non esita a rivoluzionare il suo armadio pur di apparire "sempre sul pezzo".