Letizia di Spagna gioca col monocolore: conquista col trendy look total pink Letizia di Spagna si è lasciata conquistare dal rosa, la nuance più trendy del momento: ha sfoggiato un look monocromatico in perfetto stile Barbiecore.

Pur essendo attenta all'etichetta e al dress code reale, Letizia di Spagna ama ogni tanto "trasgredire" con qualcosa di inaspettato, come i suoi famosi look di pelle. La regina è nota per il suo stile elegante e sofisticato, ma ha dimostrato di saper osare senza esagerare: uno "strappo alla regola" insomma è consentito, se fatto col suo portamento. Alla regina in questi mesi non è affatto sfuggito il trend che vede il rosa come colore protagonista degli outfit più alla moda.

Il rosa conquista Letizia Ortiz

Il rosa è stato il colore must have della Primavera-Estate 2022, la nuance regina delle passerelle, resa virale sui social dagli influencer e sfoggiata dalle celebrities sui red carpet. Non a caso, si parla da mesi di estetica Barbiecore, termine che rimanda all'universo tradizionalmente pink della bambola più famosa di tutti i tempi. Il primo a proporre questa tonalità è stato Pier Paolo Piccioli.

Letizia di Spagna in rosa (2021)

Alla Paris Fashion Week dello scorso marzo ha fatto sfilare la collezione Autunno/Inverno 2022-2023, ribattezzata per l'occasione proprio "Valentino Pink PP collection". Il rosa in tutte le sue sfumature è stato riproposto da tantissime altre Case di moda con successo. Se ne è lasciata conquistare anche la moglie di re Felipe. Ha seguito il trend in occasione della Fiera del Libro di Madrid, ma anche durante una passeggiata estiva a Palma di Maiorca, in questo caso in versione low cost.

Il nuovo look total pink della regina

Letizia di Spagna ha fatto visita a un ospedale pediatrico di Madrid questa mattina, per incontrare i pazienti e per saperne di più su un nuovo progetto della struttura indirizzato ai giovani ricoverati. La regina per recarsi al Nino Jesus della capitale ha scelto un look monocromatico, puntando su una nuance tutt'altro che "tipica" per il periodo invernale e natalizio. Ha illuminato il grigione della giornata col suo look rosa, una tonalità vivace oltre che molto trendy. Questo Autunno-Inverno spopolano i look monocolor: dai colori neutri al total black, dal bianco ai colori più accesi.

Letizia di Spagna in rosa (ottobre 2022)

Si è affidata a una delle sue Maison preferite. La neo 50enne, infatti, ha scelto blusa con dettaglio arricciato e pantaloni sartoriali firmati BOSS: sono gli stessi indossati durante un viaggio in Germania. Dello stesso brand anche il cappottino. Ha completato l'outfit con décolleté di vernice nera di Massimo Dutti (costano 89,95 euro) e cintura scura, aggiungendo anche un paio di eleganti orecchini con triplo cerchio in diamanti e oro di Gold&Roses.