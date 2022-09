Tendenze Autunno/Inverno 2022-2023: sono di moda i look a colori (che non vanno mischiati) Diciamo addio ai look scuri: il prossimo Autunno/Inverno 22-23 la tendenza è a tutto colore. Spopolano gli outfit con capi e accessori dello stesso colore intenso e senza fantasia.

A cura di Marco Casola

Da sinistra Michael Kors Collection, Alexander McQueen, Ermanno Scervino, Valentino

Il prossimo Autunno/Inverno 2022-2023 sarà a tutto colore. Dite addio ai look scuri o total black, alle fantasie autunnali e agli outft con colori neutri accostati tra loro: è il momento di sfoggiare colori lucenti o fluo e di creare look full color abbinando abiti e accessori della stessa tonalità. Uno dei trend di stagione è infatti l'outfit monocolore in cui si abbinano giacche e pantaloni, abiti e cappotti, borse e scarpe senza fantasie o decori: la costante è la tonalità unica che crea un effetto d'impatto grazie al colore acceso.

Già da diverse stagioni i look full color sono un must, sia in estate che d'inverno. Anche durante la prossima stagione fredda la tendenza spopolerà, dato che sulle passerelle Autunno/Inverno 22-23 sono moltissimi gli stilisti che hanno proposto outfit monocolore.

Burberry

Come si diceva, il trend prevede l'utilizzo di colori accesi: via dunque con rosa shocking, azzurro intenso, verde smeraldo e lime. C'è spazio però anche per colori pastello, come il giallo canarino, o per nuance neutre, come il cipria e il marrone.

Ermanno Scervino

Scelta del colore a parte, per seguire il trend è fondamentale optare per capi d'abbigliamento e accessori tutti dello stesso colore o di tonalità che siano il più possibile simili. Dunque, i tailleur con giacca e pantaloni hanno lo stesso colore e si abbinano a loro volta a cappotti con nuances simili.

Valentino

A lanciare il trend per l'inverno sono i grandi stilisti italiani e internazionali. Pierpaolo Piccioli, designer di Valentino, per l'inverno ha presentato una collezione in cui appaiono solo due colori, il rosa shocking e il nero. Due colori che sulla passerella di Valentino non si mescolano mai, gli outfit sono dunque o in total pink o in total black (compreso gli accessori).

Jil Sander

Da Alexander McQueen sfilano completi dai colori fluo o tailleur in total red, mentre sulla passerella di Jil Sander appaiono look full color dai colori pastello, più tenui e meno strong. Anche in questi look tutto è dello stesso colore, compreso borse e scarpe.

Alexander McQueen

Ermanno Scervino crea una collezione invernale con diversi look monocolore in tonalità differenti, dal verde smeraldo al cipria, dall'azzurro al viola. Anche Riccardo Tisci segue il trend e disegna per Burberry completi in total green con blazer, gonne a pieghe e cuissardes dello stesso identico colore.