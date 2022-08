Letizia di Spagna veste low cost: il suo abitino rosa è il must have dell’estate, virale sui social Per una passeggiata a Palma di Maiorca, Letizia di Spagna ha indossato l’abitino del momento. Nessuna Maison di lusso: costa 39 euro ed è virale sui social.

A cura di Giusy Dente

Serata tra donne. Letizia Ortiz di Spagna ha trascorso la domenica sera con le figlie Leonor e Sofia e con la suocera, la regina Sofia. Assente re Felipe VI, impegnato in Colombia per assistere alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Gustavo Petro. Le quattro hanno prima cenato al ristorante Beatbik, uno dei più noti ristoranti di Palma di Maiorca, un locale moderno che propone cucina fusion. Poi è stata la volta di una lunga passeggiata in uno dei mercati artigianali più importanti della città, sul Paseo de Sagrera. Inevitabilmente gli occhi erano tutti per loro e per i loro coloratissimi look estivi.

Letizia di Spagna a Palma di Maiorca

Prosegue la permanenza della royal family spagnola a Palma di Maiorca, località che frequentano spesso. La scorsa settimana si è svolto il tradizionale appuntamento con le autorità del posto e le personalità isolane di spicco. Letizia di Spagna è solita organizzare con tutti loro un aperitivo, che negli ultimi due anni è stato rimandato a causa della pandemia. Questa volta si è tenuto a Palazzo Marivent, la residenza estiva dei reali. Poi Letizia Ortiz, le figlie e la suocera sono rimaste sull'isola, mentre re Felipe VI si è recato in Colombia per un appuntamento istituzionale. Farà ritorno a Palma di Maiorca probabilmente oggi. Le quattro ne hanno approfittato per trascorrere un po' di tempo insieme esplorando alcune attrazioni del posto.

in foto: muni dress Zara

La regina di Spagna ama il rosa

A Letizia di Spagna, attentissima a tutti i suoi look (sia quelli formali che quelli più casual), non è sfuggito che il colore del momento è il rosa fucsia. Questa tonalità, in realtà, è stata spesso presente nei suoi outfit anche in passato. A marzo ha preso parte alla cerimonia di consegna delle Medaglie d'Oro al Merito in Belle Arti con un abito midi avvitato di Moises Nieto. Due mesi dopo, in occasione dell'apertura della Fiera del Libro, ha optato ancora per questa nuance vivace, scegliendo un vestito di BOSS (brand di cui indossa spesso le creazioni) con espadrillas coordinate. E ha fatto discutere la scelta di sfoggiare un audace abito cut out coi fianchi scoperti di Cayro Woman: un piccolo strappo alla regola e all'etichetta reale.

in foto: espadrillas Clooui

Stavolta a Palma di Maiorca ha scelto un mini dress di Zara, dunque una scelta low cost. Il vestitino corto è una rarità: di solito preferisce le medie lunghezze, mentre stavolta ha messo in mostra le lunghe gambe abbronzate. L'abitino con colletto e maniche lunghe presenta orlo arricciato e cintura a contrasto in vita. Si chiude sul davanti con bottoni e costa sul sito ufficiale del brand solo 39 euro. Questo abito è il più virale del momento: sta conquistando chiunque, in ogni parte del mondo.

in foto: pochette Feel Mallorca

Basti pensare che la fashion influencer Sarah Gledhill ha recentemente condiviso in un TikTok gli avvistamenti fatti nell'arco di una giornata York Races: in decine, con lo stesso abito Zara! La regina lo ha abbinato a un paio di espadrillas coordinate di Clooui, da 129 euro: sono le sue scarpe preferite, onnipresente nei suoi look primaverili ed estivi. Ha poi aggiunto una borsa a portafoglio Feel Mallorca, il modello piatto e senza tracolla né manico Ikat.