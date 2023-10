Pumpkin Spice Make-up, il trend dell’autunno si ispira ai colori caldi di zucca e cannella Come ci truccheremo questo autunno? Coi colori del Pumpkin Spice Make-up, già virale su TikTok.

A cura di Giusy Dente

Tiktok @isabellekategm e @alissajanay1

Se questa estate aveva visto spopolare il Latte Make-up, ispirato ai colori del caramello e alle sfumature del cappuccino, con l'autunno ormai ufficialmente iniziato è tempo di un nuovo trend. Su TikTok le beauty addicted e i make-up artist sono già all'opera e la tendenza che sta spopolando e che certamente dominerà i prossimi mesi, si chiama Pumpkin Spice Make-up. Già solo il nome evoca i profumi e i colori dell'autunno!

Il trend dell'autunno è il Pumpkin Spice Make-up

A differenza del cosiddetto trucco fragola tanto amato da Hailey Bieber e Chiara Ferragni, che punta tutto sul rosa e sul rosso brillanti, la nuova tendenza ha basi cromatiche più "terrose" e neutre: il marrone, il bronzo, l'arancione della zucca, le calde nuance delle spezie come la cannella. Sono colori pigmentati, che applicati sul viso gli donano ombre particolari, che si adattano bene all'incarnato, dando quindi al risultato finale un effetto particolarmente neutro e naturale, andando però a scolpire meglio i lineamenti e a mettere in risalto il viso.

TikTok @meredithduxbury

È un make-up monocromatico, perfetto per un utilizzo quotidiano. Famosi make-up artist come Meredith Duxbury lo hanno già sperimentato, ammettendo di amare molto questo stile, che su TikTok è già virale, imitato e copiato. L'hashtag #pumpkinspicemakeup ha già superato 4 milioni di visualizzazioni.

TikTok @paulina_kurkowska

Come realizzare il trucco "zucca e spezie"

Questo make-up autunnale è facile da realizzare, purché si presti attenzione a due elementi. È fondamentale armonizzare bene ombretto, eyeliner, bronzer e illuminante, per avere un effetto d'impatto. In secondo luogo è fondamentale coordinare il colore delle labbra, per ottenere un look impeccabile. La palette cromatica associata al Pumpkin Spice Make-up include l'arancio bruciato, il marrone intenso e il bronzo luminoso. Sono tonalità che imitano le sfumature calde e invitanti del tè, le vivaci zucche, i tappeti di foglie e le aromatiche spezie.

TikTok @stellapenfold

Per gli occhi il colore must per l'ombretto è l'arancio, da modulare in base ai gusti. L'alternativa è utilizzarlo in combinazione a un marrone, sfumandoli in base alla preferenza. La terra dona profondità agli zigomi mentre un buon illuminante è il tocco perfetto per chi proprio non sa rinunciare a un effetto leggermente glow. Per chi ama questo tipo di risultato, un lucidalabbra al posto del rossetto matt nude è una valida alternativa. Eyeliner e mascara sono d'obbligo, come sempre, ma non neri, bensì marroni. Il primo può essere sostituito con una matita, per un effetto meno definito e più fumoso. Un trucchetto? Utilizzare il bronzer come ombretto per dare più calore e profondità agli occhi.