video suggerito

Il rossetto dark e “sfocato” di Elodie: per l’estate lancia il trend delle blurry lips Il beauty look da imitare in estate? Quello con le blurry lips sfoggiato da Elodie in versione dark: ecco come avere delle perfette “labbra sfocate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate 2024 si avvicina ed è arrivato il momento di informarsi su tutti i trend da seguire assolutamente per essere sempre sul pezzo in fatto di stile. Nel settore beauty, in particolare, pare che a imporsi saranno le cosiddette "blurry lips", ovvero le labbra dall'effetto sfocato. Questa volta, però, i tutorial di TikTok non c'entrano niente, a lanciare la mania è stata Elodie, che proprio di recente ha sfoggiato questo particolare beauty look sul palco. Per lei niente colori vivaci o pastello solitamente associati alla bella stagione, ha preferito ribellarsi alle convenzioni tingendo la bocca di nero: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla tendenza e i trucchi da usare per creare una perfetta sfumatura.

Il beauty look dark di Elodie

Elodie è stata tra le grandi protagoniste del concerto Una Nessuna Centomila che si è tenuto all'Arena di Verona qualche giorno fa. Sul palco ha incantato tutti con un tubino dalla scollatura maxi, abbinandolo a un beauty look dark super trendy. A curarlo è stato Mr. Daniel, uno dei make-up artist più amati dalle star che sui social ha condiviso alcuni primi piani della cantante, focalizzandosi soprattutto sulle labbra. Le ha chiamate "blurry lips", ovvero "labbra sfocate", lanciando così la moda trucco da seguire nei prossimi mesi. Su Elodie ha declinato il trend in versione total black, aggiungendo così un tocco drammatico e rock alla sua immagine.

Elodie con le blurry lips

Come avere delle blurry lips perfette

Il trend delle blurry lips è nato in Corea ma da qualche tempo a questa parte si è diffuso anche nel nostro paese, in cosa consiste? Nello sfumare il rossetto, eliminando contorni netti e tratti decisi, così da dare vita a un effetto sfocato. Per applicare il prodotto nel modo giusto è necessario preparare adeguatamente le labbra con una base: bisogna stendere prima uno strato di correttore per poi passare al rossetto vero e proprio. Quest'ultimo va messo a partire dal centro della bocca, poi deve essere sfumato con delicatezza verso l'esterno. Si può optare per dei romantici toni pastello o su delle nuance più strong, dal mattone al dark, il finish sarà sempre incredibile.

Leggi anche Annalisa è pronta per l’estate: giacca di pelle e foulard animalier per il lancio di Istinto Animale