Elodie duetta con Fiorella Mannoia: il tubino da lady diventa sensuale con la scollatura maxi Elodie è stata tra gli ospiti speciali di Una Nessuna Centomila, la serata benefica organizzata da Fiorella Mannoia all'Arena di Verona. Per gli esclusivi duetti si è trasformata in una lady col tubino nero ma ha osato con una scollatura maxi.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera l'Arena di Verona ha ospitato la prima serata di Una Nessuna Centomila, l'evento benefico organizzato da Fiorella Mannoia per sostenere la fondazione omonima e raccogliere fondi destinati alle strutture che aiutano le donne vittime di violenza. Il concerto andrà in onda differita su Rai 1 mercoledì 8 maggio ma sui social è già possibile trovare qualche piccola anteprima. Gli ospiti famosi invitati sul palco sono stati molti, da Tananai a Emma Marrone, fino ad arrivare a Ornella Vanoni, ma ad attirare le attenzioni è stata soprattutto Elodie: ecco tutti i dettagli del suo look da lady dark dall'animo iper sensuale.

Elodie sceglie l'eleganza senza tempo del tubino

Elodie è stata tra le grandi protagoniste del primo concerto organizzato all'Arena di Verona per Una Nessuna Centomila: sul palco ha duettato prima con Tananai sulle note di Tango, poi con la "padrona di casa" Fiorella Mannoia, che si è esibita con lei in una esclusiva versione di Due, brano con cui partecipò al Festival di Sanremo nel 2023. Dopo la recente apparizione pubblica al concerto dei Club Dogo in versione casual e scintillante, questa volta ha preferito uno stile dark ma interpretandolo con un insolito mood da lady. Ha infatti puntato tutto sull'eleganza senza tempo del tubino nero, l'abito considerato il simbolo della classe per eccellenza.

Elodie duetta con Tananai

Il look dark di Elodie

Dimenticate i tubini formali e rigorosi, Elodie ne ha sfoggiato uno iper sensuale, rivelando l'incredibile animo sensuale dell'iconico capo. Ha scelto un modello a maniche lunghe e con la gonna midi ma con uno spacco sul davanti e una scollatura vertiginosa che ha lasciato il décolleté in evidenza.

Elodie con la maxi scollatura

Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali neri, e un tocco scintillante con un choker metallico. Anche per quanto riguarda il beauty look ha scelto l'effetto dark: ha abbinato i capelli nerissimi e legati in un raccolto a un rossetto total black. In quante prenderanno ispirazione dalla cantante per trasformasi in sensuali lady?