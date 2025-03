video suggerito

Come è nato il trend occhi del momento: tutti vogliono il makeup che allunga lo sguardo È virale il Turkish Delight Makeup, un trucco occhi di grande impatto che ha conquistato tutti col suo effetto drammatico ed elegante.

A cura di Giusy Dente

TikTok @elnaz_golrokh

TikTok e Instagram sono fonti inesauribili di idee per quanto riguarda il beauty. Le makeup addicted qui possono trovare infinite ispirazioni per realizzare trucchi occhi e combo labbra sempre diverse. Alcune vengono a tal punto replicate da diventare virali, catalizzando completamente l'attenzione. Periodicamente ce n'è una diversa, perché si sa: i trend corrono velocissimi e cambiano continuamente. L'estate scorsa spopolava il sunset blush con l'effetto guance baciate dal sole, prima ancora era stata la volta del russian makeup da regina delle nevi "copiato" alle donne dell'est. Adesso, invece, l'estetica dominante in fatto di makeup arriva da un altro Paese e ha gli occhi assoluti protagonisti.

Che cos'è il Turkish makeup

Le tendenze makeup spesso traggono ispirazione dall'arte, dalla moda, da icone del mondo dello spettacolo. L'ultima ossessione di TikTok si chiama Turkish Delight ed è ispirata all'attrice turca Turkan Soray. Il nome del trend oltre a richiamare il nome dell'attrice rimanda anche a un tipico dolcetto turco, il lokum, diffuso in Europa dagli inglesi proprio con il nome di Turkish Delight (delizia turca). Il trend riporta in auge l'estetica tradizionale turca e i suoi standard di bellezza, con un risultato di grande impatto: è un makeup ammaliante, misterioso, di grande fascino, che enfatizza i tratti del viso senza stravolgerli.

TikTok @isabellrrose

La famosa beauty influencer Mirta Miler (@mimiermakeup) è stata tra le prime influencer a ricreare lo stile della famosa attrice: il suo video è diventato virale e ha superato i 9 milioni di visualizzazioni. La clip in cui si trucca si chiude proprio con lei che addenta un lokum. A ruota l'hanno seguita molte altre ragazze, che non hanno resistito al fascino di questo makeup che mette gli occhi in primo piano, risultando estremamente elegante, ma con un tocco più drammatico e teatrale.

TikTok @mimiermakeup

Come si realizza il Turkish makeup virale

Nel Turkish Delight Makeup si punta sugli occhi, che sono gli assoluti protagonisti. Bisogna essere molto precisi qui, perché sono il focus principale, quello su cui si deve catalizzare tutta l'attenzione. La tecnica di realizzazione punta ad ottenere un effetto allungante e liftato, dunque è essenziale evitare sbavature e imprecisioni, che potrebbero rendere meno marcato l'effetto.

TikTok @elnaz_golrokh

Quello che si vuole ottenere è incorniciare l'occhio con l'ausilio di una matita nera, molto scura, da mettere nella rima interna e superiormente all'attaccatura della palpebra (qui si può procedere anche con eyeliner). La codina a differenza dei soliti makeup, si sdoppia: una va verso l'alto, l'altra la segue a pochissimi millimetri di distanza, rimanendo però ben distinta e separata.

TikTok @rukiyecoskun1

Tra le due, si può applicare un'ulteriore linea di matita, ma bianca, che vada proprio ad accentuare lo spazio: creando questa zona di luce si allunga ancora di più lo sguardo. Essenziale è ingrandire ulteriormente lo sguardo con abbondante mascara. Avendo un focus occhi così forte, è consigliabile non usare colori scuri sulle labbra, ma piuttosto un nude o un gloss lucido. Sì al blush e a un leggerissimo contouring, solo per scolpire meglio il viso. Per le più precise, il neo all'angolo della bocca è il dettaglio per imitare alla perfezione Turkan Soray.