Se il tuo beauty look è glossy e rosato sei una Guava Girl: a cosa si ispira il make-up del momento

Guava Girl: è il make-up del momento, il beauty look estivo per eccellenza fatto di guance rosate, labbra glossy e pelle luminosissima.

La guava è un frutto tropicale molto presente in Messico e America Centrale: la polpa dolce e succosa può essere di differenti colori (così come la buccia esterna) e ha un sapore che ricorda la fragola e la pesca, tra note dolci e più acidule. Richiamando proprio i suoi colori, è nato un trend che in questa unica parola riesce a condensare tutto ciò che serve per il perfetto beauty look estivo. La Guava Girl sfrutta proprio le nuance rosate e l'effetto glossy, per un make-up succoso e fruttato che esalta la pelle del viso, la quale risulta come appena baciata dal sole, con strategici punti luce.

Guava Girl: molto più di un make-up

Il make-up della Guava Girl ha le tonalità rosate assolute protagoniste, per richiamare il colore caratteristico della polpa del frutto tropicale. Proprio perché richiama i paradisi caraibici, in realtà più che un beauty look è proprio un modo di vivere e di concepire l'estate: quello di chi si gode la vita all'aria aperta, che ama la natura, che passa le giornate con leggerezza e armonia, portando il proprio spirito allegro e giocoso nel mondo. Solo vibes positive, insomma, senza drammi e preoccupazioni! Questo make-up riporta sul viso l'atmosfera estiva e vacanziera per eccellenza: i colori del tramonto e della frutta estiva matura appena colta, la pelle come bagnata dall'acqua di mare e arrossata appena appena dal sole.

Come realizzare il beauty look da Guava Girl

Il trend del momento si realizza con pochi prodotti, tutti funzionali a un solo scopo: avere un aspetto fresco, radioso e luminoso, di chi si sta godendo le vacanze al sole. Ma che il sole lo porta anche dentro, come stato d'animo. Per dare immediatamente, a colpo d'occhio, una sensazione di pelle in salute e baciata dal sole, il segreto è utilizzare un blush molto caldo da sfumare fino alle tempie, in un rosa che conferisca alle gote quel tipico arrossamento che si ottiene dopo una giornata al mare o in piscina.

E visto che il sole e amico delle efelidi, sì anche a qualche trucchetto che possa andare ad enfatizzare le lentiggini (o proprio a crearle). Il rosa si abbina perfettamente all'oro, dunque si possono mettere in evidenza alcune parti del viso proprio con delle gocce iridescenti o degli illuminanti da applicare sulla parte esterna delle guance e sulla punta del naso. Labbra in primissimo piano e la parola d'ordine è solo una: gloss.

In commercio le nuove formulazioni sono a prova di vento e sabbia: non appiccicano e durano a lungo, ma sono estremamente riflettenti, rendono le labbra succose e fruttate. Non c'è bisogno di eccedere col colore, meglio preferire qualcosa di rosato anche in questo caso, simile al colore delle proprie labbra naturali o leggermente più scuro. Non serve appesantire lo sguardo: rimandiamo all'inverno matite ed eyeliner, preferendo solo un tocco leggero di mascara e lasciando naturali le sopracciglia, solo ben pettinate verso l'alto con del gel. E il gioco è fatto!