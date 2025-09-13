Le occhiaie non sono mai state così trendy: merito del make-up da “ragazza stanca”

È tempo di abbandonare i look freschi e naturali che hanno dominato d’estate. Ora è tempo di apparire stanchi, mostrando con orgoglio borse e occhiaie.

Jenna Ortega

Anni e anni per imparare sapientemente a coprirle col make-up, spendendo fior di quattrini nell'ultimo correttore miracoloso e poi ti dicono che le occhiaie sono trendy! Nel mondo fashion e beauty può succedere anche questo, perché le tendenze corrono veloci e cambiano di stagione in stagione: basta un battito di ciglia (possibilmente con abbondante mascara). Dopo l'estetica della Clean Girl che ha dominato incontrastata durante la calda e soleggiata estate, ora complice la stagione fredda, cupa e buia la situazione si è ribaltata. È tempo di abbandonare i look freschi, naturali, acqua e sapone, col trucco appena accennato. Ora è tempo di rendere più dark anche il make-up, mostrando con orgoglio borse e occhiaie.

La nuova tendenza nel mondo beauty

La nuova tendenza è sotto gli occhi di tutti e mai espressione fu più azzeccata. Il trend del momento, infatti, ha il focus proprio sugli occhi, ma a differenza del passato, sono presentati in una chiave diversa. In estate è stato tempo di giocare con labbra glossy, guance rosate effetto sunkissed e ombretti shine: tutto all'insegna dei riflessi di luce, per splendere e brillare. Ora, invece, i toni si fanno più cupi. La tendenza del momento, vitalissima anche su TikTok, è apparire affaticati. Si parla proprio di Tired Girl: a vincere è la Ragazza Stanca, tradizionalmente associata agli occhi "appesantiti".

Jenna Ortega

Ecco perché borse e occhiaie sotto agli occhi non sono più un problema: sono l'elemento fondamentale per incarnare questa nuova estetica. I punti principali sono, appunto, le occhiaie scure tipiche di chi ha poche ore di sonno sulle spalle, le labbra in toni freddi, incarnato opaco, guance spente: dire che il blush è vietato è dire poco. Il colore sulle guance, tipico dell'effetto "baciato dal sole" qui è ovviamente del tutto fuori stile: non bisogna apparire vitali e riposati, ma apatici il più possibile. Lo smokey eyes ben sfumato è un must, abbinato a un rossetto mat con riflessi grigiastri o marrone, oppure nude purché in sottotono freddo. Il vero tocco da maestra? Non la matita nera sotto agli occhi, bensì un po' di pigmento rosso cremoso.

Gabbriette Bechtel

L'estetica da copiare è quella di Jenna Ortega

Jenna Ortega nel press tour di Mercoledì 2 sta dando un esempio perfetto di questa estetica: ne è l'incarnazione. I suoi make-up sul red carpet sono un riferimento, ovviamente, al personaggio macabro e cupo che interpreta sul piccolo schermo. A ogni evento ha sempre, volutamente, un aspetto quasi disordinato: quasi da persona che si è appena alzata dal letto dopo sole due ore di sonno e una serata di impegnativa. Mai colori accesi e sgargianti per lei, che sta chiaramente mantenendo il focus sulle nuance più oscure. Ma Jenna Ortega non è il solo esempio.

Emma Chamberlain

Come lei, ne sono fan anche le modelle Gabbriette Bechtel e Lily-Rose Depp, le influencer Emma Chamberlain, Danielle Marcan e Lara Violetta. L'estetica di riferimento, però, non è quella gotica, che era più marcatamente scura, pesane, malinconica. Il trend Tired Girl vuole in qualche modo puntare comunque sulla genuinità, la naturalezza, ma senza ostentare perfezione.