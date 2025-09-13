stile e Trend
Le occhiaie non sono mai state così trendy: merito del make-up da “ragazza stanca”

È tempo di abbandonare i look freschi e naturali che hanno dominato d’estate. Ora è tempo di apparire stanchi, mostrando con orgoglio borse e occhiaie.
A cura di Giusy Dente
Jenna Ortega
Jenna Ortega

Anni e anni per imparare sapientemente a coprirle col make-up, spendendo fior di quattrini nell'ultimo correttore miracoloso e poi ti dicono che le occhiaie sono trendy! Nel mondo fashion e beauty può succedere anche questo, perché le tendenze corrono veloci e cambiano di stagione in stagione: basta un battito di ciglia (possibilmente con abbondante mascara). Dopo l'estetica della Clean Girl che ha dominato incontrastata durante la calda e soleggiata estate, ora complice la stagione fredda, cupa e buia la situazione si è ribaltata. È tempo di abbandonare i look freschi, naturali, acqua e sapone, col trucco appena accennato. Ora è tempo di rendere più dark anche il make-up, mostrando con orgoglio borse e occhiaie.

La nuova tendenza nel mondo beauty

La nuova tendenza è sotto gli occhi di tutti e mai espressione fu più azzeccata. Il trend del momento, infatti, ha il focus proprio sugli occhi, ma a differenza del passato, sono presentati in una chiave diversa. In estate è stato tempo di giocare con labbra glossy, guance rosate effetto sunkissed e ombretti shine: tutto all'insegna dei riflessi di luce, per splendere e brillare. Ora, invece, i toni si fanno più cupi. La tendenza del momento, vitalissima anche su TikTok, è apparire affaticati. Si parla proprio di Tired Girl: a vincere è la Ragazza Stanca, tradizionalmente associata agli occhi "appesantiti".

Jenna Ortega
Jenna Ortega

Ecco perché borse e occhiaie sotto agli occhi non sono più un problema: sono l'elemento fondamentale per incarnare questa nuova estetica. I punti principali sono, appunto, le occhiaie scure tipiche di chi ha poche ore di sonno sulle spalle, le labbra in toni freddi, incarnato opaco, guance spente: dire che il blush è vietato è dire poco. Il colore sulle guance, tipico dell'effetto "baciato dal sole" qui è ovviamente del tutto fuori stile: non bisogna apparire vitali e riposati, ma apatici il più possibile. Lo smokey eyes ben sfumato è un must, abbinato a un rossetto mat con riflessi grigiastri o marrone, oppure nude purché in sottotono freddo. Il vero tocco da maestra? Non la matita nera sotto agli occhi, bensì un po' di pigmento rosso cremoso.

Gabbriette Bechtel
Gabbriette Bechtel

L'estetica da copiare è quella di Jenna Ortega

Jenna Ortega nel press tour di Mercoledì 2 sta dando un esempio perfetto di questa estetica: ne è l'incarnazione. I suoi make-up sul red carpet sono un riferimento, ovviamente, al personaggio macabro e cupo che interpreta sul piccolo schermo. A ogni evento ha sempre, volutamente, un aspetto quasi disordinato: quasi da persona che si è appena alzata dal letto dopo sole due ore di sonno e una serata di impegnativa. Mai colori accesi e sgargianti per lei, che sta chiaramente mantenendo il focus sulle nuance più oscure. Ma Jenna Ortega non è il solo esempio.

Emma Chamberlain
Emma Chamberlain

Come lei, ne sono fan anche le modelle Gabbriette Bechtel e Lily-Rose Depp, le influencer Emma Chamberlain, Danielle Marcan e Lara Violetta. L'estetica di riferimento, però, non è quella gotica, che era più marcatamente scura, pesane, malinconica. Il trend Tired Girl vuole in qualche modo puntare comunque sulla genuinità, la naturalezza, ma senza ostentare perfezione.

