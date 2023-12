Il trend dell’inverno ispirato alla Russia: spopola il Russian Make-up da regina delle nevi Base opaca, contouring definito, sopracciglia perfettamente in ordine: tutti pazzi per il Russian Makeup (o Slavic Makeup).

A cura di Giusy Dente

TikTok @martina_pellicoro, @maria.kissss, @ximenaartistry

Il Russian Make-up è già un'ossessione. Sono tantissime le influencer e le beauty addicted che stanno replicando questo trend (rigorosamente col colbacco in testa). Corre velocissimo sui social: su TikTok gli hashtag #russianmakeup e #slavicmakeup sono virali. Si contano quasi 40 milioni di views. Le ragazze di tutto il mondo stanno replicando, una dopo l'altra, questo make-up che si ispira appunto a quello delle ragazze russe.

Che cos'è il Russian Make-up

Il Russian Make-up o Slavic Make-up punta a ricreare un effetto da regina delle nevi, con una combinazione di prodotti tutti in tonalità fredde e con prevalenza di effetto matt e coprente. Lo shimmer entra in gioco solo in pochi e strategici punti del viso. Il trend ha trovato terreno fertile in Italia, dove tantissime creator hanno dichiarato il loro amore per questo trucco, perfetto per la stagione fredda e l'inverno. A differenza di altri trend gettonatissimi nelle scorse settimane (per esempio il Red Wine Make-up), questo è molto più naturale, benché per realizzarlo servano molti prodotti. Il risultato finale è completamente opposto a quello del Pumpkin Spice Make-up autunnale, ispirato alle calde nuance della cannella e della zucca.

Tiktok @la_snika

Come replicare il trend

La base di questo make-up è molto coprente e mat, realizzata con fondotinta e abbondante cipria per opacizzare. Il passaggio irrinunciabile, che rende inconfondibile il tutto, è il contouring: questa fase, infatti, serve a dare al trucco un effetto estremamente liftato, replicando i lineamenti marcati e definiti che caratterizzano le ragazze russe.

TikTok @ninalunatik

La combinazione di correttori, bronzer e terra va applicata non solo sugli zigomi, per renderli alti, ma anche sul naso, per ricreare un effetto molto assottigliato. La scelta del blush, invece, deve virare sul rosato, per dare alle gote un effetto molto naturale, come di pelle arrossata dal freddo gelido della neve. La prevalenza va sull'effetto mat, con un tocco di shimmer solo sugli occhi.

TikTok @shaanti.dolly

Questi vanno incorniciati da sopracciglia scure e perfettamente definite, marcate con prodotti che servono ad enfatizzare il pelo e dare un tocco di drammaticità allo sguardo, con abbondante mascara (o ciglia finte). L'illuminante va calibrato nei punti giusti: parte alta dello zigomo (verso la fronte) e punta del naso. Per le labbra la scelta deve virare su rossetti in tonalità rosata fredda, delineandole con la matita ricreando il più possibile una forma "a cuore".