Come ottenere un upgrade gratuito delle prenotazioni, dalla stanza più grande alla cabina di lusso Tutti vorrebbero poter passare in business class pagando il prezzo della tariffa base. Con alcuni trucchi si può. Ecco i consigli per provare a ottenere un miglioramento sulla propria soluzione di viaggio (senza costi aggiuntivi).

A cura di Annachiara Gaggino

Chi non vorrebbe ottenere un upgrade della propria soluzione di viaggio senza costi aggiuntivi? Alcuni esperti del Daily Mail hanno svelato dei trucchi per provare a ottenere una stanza più grande in albergo, un posto in classe business in aereo o una cabina migliore in una crociera. Non è detto che funzionino sempre, ma un tentativo si può fare.

Come ottenere una stanza più grande

Se sono passate le 18 si può chiedere in reception se è possibile avere un upgrade della tariffa già accordata; nel tardo pomeriggio, infatti, è più probabile che cedano le camere a un prezzo inferiore. Altro modo per provare ad avere una stanza più grande è chiederla con la vasca da bagno, che in genere è più spaziosa oppure dire semplicemente che si tratta di un'occasione speciale: questa può essere valutata dal personale dell'albergo. Se non è la prima volta che si soggiorna in quella struttura meglio farlo presente e chiedere di provare delle categorie diverse e in caso l'hotel preveda un programma fedeltà meglio iscriversi: potrebbe far accedere a sconti, upgrade o pernottamenti gratuiti.

Aereo: iscriversi ai programmi fedeltà e sperare negli overbooking

Per gli aerei non funziona come nei film: presentarsi ben vestito o affermare di essere in luna di miele non aprirà le porte alla business class. In questo caso si può puntare sui voli in overbooking; le compagnie aeree, infatti, vendono quasi sempre più biglietti dei posti disponibili, soprattutto nelle tratte più lunghe. In questi casi si può ottenere un upgrade per liberare la cabina piena. In genere questo viene concesso agli iscritti al programma fedeltà. Per registrarsi basta accedere al sito e spesso lo si può fare gratuitamente.

Prenotare fuori stagione per una crociera e ottenere una cabina più lussuosa

Partire in bassa stagione rende la possibilità di ottenere un upgrade sulla propria prenotazione, poiché la possibilità che la nave sia piena è più bassa. In Europa il periodo meno richiesto è quello che va da novembre ad aprile, per i Caraibi da settembre a dicembre mentre maggio e settembre sono i mesi meno richiesti per l'Alaska. Se si è degli appassionati di crociera e si è fedeli alla stessa compagnia ci sono più probabilità di ottenere un cambio gratuito o un prezzo ridotto.