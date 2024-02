Come evitare il posto centrale in aereo: i trucchi da usare senza pagare extra Volete evitare il posto centrale in aereo senza pagare extra? Ecco tutti i trucchi da usare per avere assegnata una delle poltrone laterali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di fare il check-in online e di scoprire che il posto assegnato è quello centrale? Nel momento in cui si sale sul volo si aspetta impazienti fino a quando non si riempie del tutto, la speranza è quella di vedere una poltrona "laterale" libera, in modo tale da poter viaggiare serenamente senza preoccuparsi dei vicini. Il più delle volte, però, non succede mai una cosa simile e ci si ritrova schiacciati tra due sconosciuti. Per fortuna esistono alcuni trucchi da poter utilizzare per ottenere un posto corridoio o finestrino senza pagare alcun extra: ecco cosa bisogna fare per trasformare il desiderio in realtà.

Quando fare il check-in per evitare il posto centrale

Le compagnie low-cost danno ai clienti la possibilità di fare un check-in a pagamento che prevede anche l'acquisto di un posto assegnato. Nel caso in cui non ci si voglia concedere extra, bisogna accontentarsi dell'assegnazione casuale della propria poltrona. Come fare per evitare il posto centrale in situazioni come questa? Semplicemente ritardando il più possibile il check-in (ma stando bene attenti a non andare oltre le 3 ore prima del volo). Di solito i seggiolini centrali sono i primi che vengono assegnati "casualmente", dunque nelle ultime ore rimangono solo posti sul corridoio o vicino al finestrino.

Perché imbarcarsi per ultimi conviene

Un altro trucco da usare è semplicemente quello di chiedere al personale addetto al gate del check-in se su quel volo ci sono delle poltrone libere. In caso positivo, è possibile riassegnarle con facilità con la creazione di una nuova carta d'imbarco. Se si parte con un volo internazionale, si può controllare il modello dell'aereo: alcuni sono contraddistinti da un layout che prevede un'unica fila con tre posti, dunque sarà più semplice ottenere una delle poltrone laterali. In alternativa, invece, ci si può imbarcare per ultimi: in questo modo si avrà la possibilità di scegliere per primi tra i posti liberi rimanenti. Non c'è stato nulla da fare e avete il posto centrale? Niente panico: andate in bagno prima dell'inizio del viaggio, imbarcatevi il prima possibile e ricordate che secondo l'etichetta i braccioli sono entrambi assegnati a voi.

