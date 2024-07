video suggerito

Perché non fare rawdogging in aereo: i pericoli di stare ore seduti fissando il vuoto senza distrarsi Il rawdogging consiste nell’affrontare i viaggi in aereo rimanendo seduti a fissare il vuoto. Per ore e ore si sta immobili senza alcuna forma di intrattenimento né distrazione. Non ci si alza né per mangiare, né per bere né (nei casi più limite) per andare in bagno. In questa forma estrema è una pratica molto pericolosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Il fenomeno virale del momento, su TikTok, è la pratica del rawdogging. Sono tantissimi ad essersi cimentati con questo esperimento, da quando il primo creator lo ha portato all'attenzione, con un video da milioni di views. Ormai è diventata quasi una sfida a chi si spinge più oltre. Il rawdogging consiste nell'affrontare i viaggi in aereo, anche quelli a lunga percorrenza, rimanendo seduti a fissare il vuoto. Per ore e ore si sta immobili senza alcuna forma di intrattenimento tradizionale: musica, podcast, libri, riviste. Non ci si alza né per mangiare, né per bere né (nei casi limite) per andare in bagno. Nella sua forma meno estrema, c'è chi ritiene che questa pratica non sia poi così malvagia: è un modo per staccare completamente la spina, per far riposare il cervello, lontano da dispositivi tecnologici che ormai hanno preso il sopravvento nelle nostre vite quotidiane, da cui non ci stacchiamo mai. Praticato con buon senso, sarebbe quasi paragonabile alla meditazione. Viceversa, l'esagerazione sarebbe invece deleteria per la salute psicofisica.

Le controindicazioni del rawdogging

Nei video condivisi su TikTok con l'hashtag #rawdogging si vedono persone con lo sguardo assente perso nel vuoto. Nelle didascalie allegate molti si vantano di essere stati ore e ore senza mangiare né bere. Tutto questo ha ben poco a che fare con la meditazione, ha anzi molti effetti negativi. Secondo alcuni esperti il rawdogging non andrebbe messo in atto né nei voli a corto raggio né in quelli a lunga percorrenza. Praticare il rawdogging estremo, infatti, sembra generare l'effetto contrario. Non si rafforza affatto la mente, ma la si indebolisce e si debilita anche il corpo.

Sono diverse le controindicazioni secondo l'analisi degli esperti di viaggi del sito Netflights riportata dal Daily Mail. Uno dei pericoli, per i passeggeri, è un potenziamento degli effetti del jet lag e una maggiore difficoltà a gestirlo. C'è poi la stanchezza dovuta all'assenza di cibo e acqua: si arriva a destinazione completamente privi di energia. A bordo, invece, si possono sperimentare mal di testa, vertigini e affaticamento. "Con la bassa pressione dell'ossigeno sui voli e il cambiamento nei livelli di umidità, una maggiore quantità di acqua evapora dalla nostra pelle e dai nostri polmoni durante il volo, quindi diventa importante rimanere idratati e assumere liquidi durante il volo" hanno spiegato gli esperti.

Alcuni amanti del rawdogger hanno affermato che non fare nulla durante il volo ha avuto effetti benefici grazie alla disintossicazione dalla dopamina. Tuttavia, gli esperti avvertono che in realtà l'effetto è quello opposto. Si rischia di aumentare lo stress: "I passeggeri che decidono di fissare il vuoto durante un volo a lungo raggio potrebbero provare un aumento dello stress perché, non avendo nulla da fare, potrebbero iniziare a pensare troppo e la situazione potrebbe sfuggire al controllo".