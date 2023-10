La regina Camilla con la spilla a forma di fantino ad Ascot: perché è un omaggio a Elisabetta II La regina Camilla ha partecipato al QIPCO British Champions Day, evento ippico tenutosi all’ippodromo di Ascot, e ne ha approfittato per sfoggiare un look a tema. Perché la spilla a forma di fantino è un omaggio a Elisabetta II?

A cura di Valeria Paglionico

La regina Camilla ha l'agenda ricca di impegni: da quando è salIta ufficialmente sul trono al fianco del marito, il re Carlo II, partecipa spesso agli eventi istituzionali da sola in rappresentanza della corona, incantando sempre il pubblico con la sua eleganza e con la sua passione per il bon-ton. Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato a un evento ippico attesissimo dall'aristocrazia britannica, il QIPCO British Champions Day che si è tenuto all'ippodromo di Ascot, nel Berkshire. Per l'occasione ha puntato tutto su un look a tema ma la cosa che in pochi sanno è che nella sua scelta di stile c'era nascosto un omaggio alla compianta Elisabetta II.

Il coat dress verde smeraldo di Camilla

Per le corse di cavalli che si sono tenute nelle ultime ore ad Ascot la regina Camilla ha sfoggiato un adorabile coat dress firmato Anna Valentine. Si tratta di un modello amatissimo dalle Royals britanniche, questa volta declinato in una versione in verde smeraldo con la gonna a campana lunga fino alle caviglie e dei dettagli in raso sia sul colletto che sui polsini.

Camilla in Anna Valentine

Per completare il tutto la sovrana ha puntato su una serie di accessori in tinta, dalla minibag di pelle color foresta di DeMellier al cappellino in pieno stile britannico di Philip Treacy. Niente décolleté griffati, questa volta ha optato per un paio di stivali neri col tacco medio di Russell & Bromley.

Il cappello è di Philip Treacy

Il regalo ereditato da Elisabetta II

L'accessorio che ha reso l'outfit di Camilla ancora più sofisticato e soprattutto a tema è stata la spilla che ha agganciato al bavero del cappotto. Si tratta di un gioiello in oro bianco, giallo e rosa dedicato alle corse di cavalli firmato Alabaster & Wilson Ltd., dove il fantino è smaltato in bianco, rosso e viola, mentre il puledro è realizzato con 35 diamanti incastonati. Al di là del suo valore materiale che, a giudicare dalla quantità di pietre, deve essere elevatissimo, la spilla nasconde un profondo significato simbolico. Si tratta infatti del regalo che la regina Elisabetta II ricevette per il suo 90esimo compleanno dal giornale Racing Post e che ha poi lasciato in eredità a Camilla, cosciente del fatto che quest'ultima fosse appassionata di corse equestri proprio come lei. La nuova sovrana sembra essere legatissima al prezioso, basti pensare al fatto che lo sfoggia quasi sempre durante gli eventi organizzati ad Ascot.