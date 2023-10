Camilla e la passione per gli accessori firmati: qual è la Maison preferita dalla regina La moglie di Carlo III ha una passione per la moda e per le Maison di lusso. Ma ce ne è una che ama particolarmente, ecco perché.

La regina Camilla ha una passione per gli accessori di lusso. Oltre a tiare e gioielli di famiglia, la moglie di Carlo III sfoggia spesso anche oggetto firmati, dalle borse alle scarpe. A Palazzo i sovrani hanno organizzato un pranzo per ringraziare tutti i collaboratori che hanno contribuito alla preparazione dei due grandi eventi che, nell'ultimo anno, hanno coinvolto il Regno Unito: il funerale della compianta Elisabetta e la successiva incoronazione del nuovo re. Per l'occasione Camilla ha sfoggiato un paio di scarpe tra le più iconiche nel mondo della moda, simbolo di eleganza e raffinatezza: le décolleté bicolor di Chanel.

Perché la regina ama indossare capi Chanel

La scelta di indossare un paio di calzature della Maison francese non sarebbe dettata solo dal suo recente soggiorno parigino. Certo, le strade e le vetrine della Ville Lumiere hanno sicuramente fatto riemerge una passione per il marchio dalla doppia C, ma la verità è che questo logo non rappresenta solo classe e buongusto, ma nasconde anche un tenero significato che la sovrana si porta dietro da quando ha conosciuto Carlo. Sembra, infatti, che per la regina il monogram del brand non stia a significare solo "Coco Chanel", ma più "Carlo e Camilla". Una dedica quanto mai romantica che dimostra quanto la coppia sia ancora legata dopo tutti questi anni.

Tutti gli accessori firmati della regina

Al pranzo organizzati a Buckingham Palace la regina ha indossato anche un braccialetto già avvistato al suo polso in altre occasioni. Il modello Alhambra 5 Motif con la catenina in oro giallo 18 carati e i quadrifogli in agata firmata dalla Maison di alta gioielleria Van Cleef & Arpels è stato sfoggiato anche in occasione di un evento commemorativo in onore di William Shakespeare nel luglio scorso. Ma non è l'unico accessorio di lusso amato dalla sovrana, che apprezza molto anche la pelletteria italiana, tra le sue borse preferite, infatti ce ne è una di Bottega Veneta, ma la sua collezione vanta a anche modelli di Fendi.