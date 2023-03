Camilla con i gioielli di Elisabetta II: la spilla ‘cavallo’ celebra la loro passione in comune La consorte di re Carlo ha sfoggiato un elegante look monocromatico e una spilla simbolica che segna un passaggio di testimone tra due regine, Elisabetta II e Camilla.

A cura di Beatrice Manca

L'incoronazione di Carlo III si avvicina e la regina consorte Camilla ha un'agenda fittissima: mercoledì 15 marzo è arrivata a Cheltenham per le storiche corse di cavallo, uno degli appuntamenti equestri più importanti del Regno Unito. Per l'occasione ha sfoggiato un elegante look monocromatico sui toni del beige e una spilla simbolica che segna un passaggio di testimone tra due regine, Elisabetta II e Camilla.

Camilla con il total look color cammello

Il Cheltenham Festival raduna ogni primavera l'aristocrazia britannica, reali inclusi: Camilla ha fatto il suo ingresso con un cappotto color cammello della stilista Anna Valentine, abbinato a stivali con il tacco beige del brand Russell & Bromley. Il look è completato dall'immancabile cappello di pelliccia (uno dei suoi modelli preferiti in inverno, indossato più e più volte) e da una handbag in coccodrillo firmata Aspinal of London. Ma si sa, la diplomazia della moda royal parla soprattutto attraverso i gioielli e la regina consorte (in futuro forse semplicemente ‘regina') ha voluto appuntare al petto una spilla particolare con cavallo al galoppo e fantino.

Camilla con un cappotto Anna Valentine

La spilla ‘equestre' di Elisabetta II

Impossibile non notare il gioiello appuntato al petto della regina consorte: un cavallo al galoppo tempestato di brillanti con un fantino colorato in smalto vetroso policromo. La preziosa spilla allude ovviamente all'impegno del giorno, ma è soprattutto un omaggio alla defunta regina Elisabetta II. Le corse di cavalli infatti erano il grande amore di Elisabetta II, passione condivisa con la seconda moglie del principe Carlo. La spilla apparteneva infatti alla collezione della defunta sovrana ed è una creazione di Alabaster & Wilson Ltd.

La regina consorte Camilla con la spilla equestre

I tabloid inglesi la identificano come la preziosa spilla che il giornale Racing Post commissionò ad Alabaster & Wilson come regalo per il 90esimo compleanno di Elisabetta II. Un pezzo unico con oro giallo, oro giallo, oro rosa e 35 diamanti incastonati, la cui figura era ispirata a un dipinto del 1975 del fantino Fred Archer. In realtà la spilla è leggermente diversa (nella posizione delle zampe e del fantino) ma porta la firma della stessa storica gioielleria. Noblesse oblige.