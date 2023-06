Perché Carlo e Camilla indossano delle strane maschere a forma di elefante Carlo e Camilla hanno partecipato a un ballo in maschera, organizzato da un’associazione a cui la regina è particolarmente legata.

A cura di Giusy Dente

Carlo e Camilla

Sono giornate fitte di impegni per Carlo e Camilla, protagonisti di diverse uscite pubbliche in questi giorni. La coppia ha partecipato al Royal Ascot: per loro è stata la prima volta coi ruoli di re e regina. Poi si sono recati a Poundbury, nella contea di Dorset, per visitare un villaggio ecosostenibile. Infine hanno partecipato a una festa a Lancaster House per celebrare il 20esimo anniversario di Elephant Family, organizzazione benefica impegnata per la conservazione della fauna selvatica. È stata fondata nel 2003 dal defunto fratello di Sua Maestà, Mark Shand. Difatti l'evento è stato organizzato in quello che sarebbe stato il suo 72esimo compleanno.

Carlo e Camilla in prima fila per gli animali

Come di tradizione, anche quest'anno si è tenuto l'annuale Animal Ball. Quest'anno l'evento è stato organizzato per celebrare le comunità indigene. Il re e la regina, al loro arrivo nel giardino di Lancaster House (allestito con statue a forma di elefanti a grandezza naturale) sono state accolte da Ruth Ganesh e Richard Hawkes. I due sono rispettivamente la co-fondatrice dell'associazione Elephant Family e l'amministratore delegato del British Asian Trust.

Camilla in Anna Valentine

Per l'occasione, gli ospiti hanno rispettato il dress code richiesto: outfit a tema animale, in alcuni casi completati con vistosi e bizzarri cappelli a tema. Anche la coppia reale si è divertita a indossare delle maschere bianche, due riproduzioni della testa dell'elefante con la lunga proboscide arricciata. Il re ha invitato i presenti a dare ascolto alla saggezza degli indigeni prima che sia troppo tardi. La salvaguardi del pianeta, la tutela di flora e fauna, la lotta all'inquinamento sono tutti temi che gli stanno molto a cuore da sempre.

Carlo e Camilla

Il look di Camilla

Per partecipare al ballo di beneficenza, la regina ha scelto un look del suo brand del cuore: le creazioni di Anna Valentine sono quelle che sfoggia più spesso in pubblico. Stavolta ha puntato su un completo in tonalità pastello composto da abito lungo con scollo a V e dettagli ricamati abbinato a un paio di pantaloni larghi. È un look disegnato su misura per lei, non disponibile all'acquisto.