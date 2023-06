Camilla al Royal Ascot ricicla il look: aveva già indossato l’abito rosa in un giorno speciale Nel secondo giorno del Royal Ascot, la regina Camilla ha riproposto un vecchio look, un outfit sfoggiato in una ricorrenza particolare.

A cura di Giusy Dente

in foto: re e regina al Royal Ascot

Quella in corso è un'edizione davvero speciale del Royal Ascot. Quest'anno la corsa di cavalli più amata dalla nobiltà inglese si sta svolgendo per la prima volta senza la regina Elisabetta, però in presenza del nuovo re Carlo III. Accanto a lui nelle prime giornate non poteva mancare la moglie Camilla. Se per il debutto all'evento la regina ha scelto un look total white (con spilla appartenuta alla defunta sovrana), nel secondo giorno ha invece puntato sul rosa, ma riciclando un outfit speciale.

Come ci si veste al Royal Ascot

Al Royal Ascot c'è un dress code molto rigido da rispettare. Si tratta di regole antiche, che nel tempo (l'evento ha una storia secolare) sono rimaste pressoché invariate. Innanzitutto, lo stile va adeguato alla "zona" da cui si assiste alle corse: maggiore è la vicinanza al palco reale maggiore sarà il grado di formalità del look. Negli outfit delle partecipanti è d'obbligo il cappello, quanto più stravagante possibile.

Camilla in Anna Valentine

A ogni edizione se ne vedono di originali e particolari, di ogni forma e colore, alcuni davvero assurdi e bizzarri, da quelli in versione extra a quelli che nascondono messaggi in codice. Camilla, nel rispetto del dress code, ha indossato il cappello sia il primo che il secondo giorno. Si è affidata in entrambi i casi a un brand molto noto negli ambienti reali: Philip Treacy.

Camilla in Anna Valentine

Il look di Camilla al Royal Ascot

Nel secondo giorno del Royal Ascot, la regina ha riciclato il look. Anche lei come Kate Middleton ha l'abitudine di riproporre a distanza di tempo gli stessi outfit. Stavolta si tratta di qualcosa di speciale. Il soprabito rosa sfoggiato all'evento è proprio quello che aveva indossato in una ricorrenza molto importante, all'interno della royal family: il matrimonio di Harry e Meghan Markle, il 18 maggio 2018.

Camilla e Carlo al matrimonio di Harry e Meghan

Si tratta di un look rosa confetto firmato Anna Valentine. Identici anche i gioielli scelti per completare l'outfit. La regina ha scelto una vistosa collana con cinque fili di perle, diamanti e topazio rosa centrale, abbinata a orecchini coordinati. La scelta dell'outfit potrebbe essere un messaggio di riconciliazione coi Sussex?