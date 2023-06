Carlo e Camilla, fiori e colori tenui per la visita al villaggio progettato dal re Carlo e Camilla hanno fatto visita a Poundbury, il villaggio ideale costruito vicino a Dorchester(Dorset, sud dell’Inghilterra) e fortemente voluto dal re.

Carlo e Camilla hanno terminato i loro impegni al Royal Ascot. La coppia ha preso parte all'evento in qualità di re e regina, ruoli acquisiti con la morte di Elisabetta II: è stato il primo anno in cui l'evento si è svolto senza di lei. Dopo le gare, i due si sono spostati a Poundbury, nella contea di Dorset in Inghilterra, per un'uscita ufficiale importante.

Che cos'è Poundbury

Carlo III ha fatto visita al borgo di Poundbury assieme a sua moglie, la regina Camilla. I lavori di costruzione del villaggio sono iniziati nel 1993 a opera dell'architetto Leon Krier, con la consulenza proprio del re (all'epoca era ancora solo duca di Cornovaglia). Carlo è da sempre molto attento ai temi ambientali. Difatti si tratta di un villaggio sperimentale composto da abitazioni dai prezzi accessibili, in cui vivono circa 5000 persone. Ed è un un luogo pensato per vivere in un ambiente ecologico con poco inquinamento, poche automobili, prevalenza di traffico pedonale e piste ciclabili. Il complesso residenziale dovrebbe essere completato intorno al 2028.

Il look di coppia di Carlo e Camilla

Al loro arrivo re e regina hanno salutato i cittadini e si sono fermati un po' di tempo con loro. Hanno poi assistito all'inaugurazione di un busto commemorativo in bronzo del defunto duca di Edimburgo (il marito della regina Elisabetta), posizionato in un giardino a lui intitolato. La coppia ha sfoggiato un look coordinato. La regina ha indossato un abito midi blu a stampa floreale: è uno dei suoi vestiti preferiti di Fiona Clare, indossato diverse volte e realizzato su misura per lei.

Anche Camilla, come Kate Middleton, quando può punta sul riciclo dei look. Ha aggiunto un trench beige, stesso colore delle scarpe con tacco medio. Infine ha aggiunto il braccialetto Van Cleef & Arpels da cui non si separa mai, il ciondolo Apollo con topazio azzurro e diamanti in oro giallo, il ciondolo con rubino centrale e iniziali dei suoi cinque nipoti (Lola, Freddy, Eliza, Louis e Gus). Look in beige, con completo classico, per il re con camicia, cravatta, mocassini, fazzoletto all'occhiello e fiore appuntato.