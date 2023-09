Carlo e Camilla a Balmoral in coordinato: perché a fine estate hanno indossato la stampa tartan Re Carlo III e sua moglie Camilla hanno partecipato alla tradizionale messa domenicale a Balmoral e ne hanno approfittato per vestirsi in coordinato. Perché hanno puntato entrambi sulla stampa tartan, solitamente associata al periodo natalizio?

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze sono ufficialmente finite anche per i membri della Royal Family: sebbene continuino a godersi la tranquillità della tenuta a Balmoral, sono tornati ad apparire in pubblico per i loro impegni ufficiali. Nelle ultime ore, ad esempio, re Carlo III e sua moglie Camilla hanno incontrato il primo ministro Rishi Sunak e la consorte Akshata Murthy, così da presenziare insieme al divine service che si è tenuto presso la Crathie Church di Aberdeen. Il dettaglio che è balzato subito all'occhio? Al di là del kilt, ormai diventato il simbolo dello stile reale di Carlo, i due nuovi monarchi si sono vestiti in coordinato con degli outfit dai dettagli tartan, l'iconica stampa a quadri che solitamente viene associata al periodo natalizio.

Il look di Camilla dal sapore invernale

L'avevamo lasciata a Londra con un originale abito-pavonea Londra con un originale abito-pavone, oggi ritroviamo Camilla a Balmoral in una versione decisamente più invernale, tanto che a primo impatto sembrerebbe essere già pronta per il Natale. Per la tradizionale funzione domenicale nella chiesa locale ha infatti indossato un tailleur in verde bosco, un modello con gonna midi e giacca avvitata, la cui particolarità sta nei dettagli tartan su revers, bottoni e taschini. A completare il tutto non sono mancati i décolleté col tacco comodo color cuoio, la borsetta intrecciata di Bottega Veneta (ormai la sua preferita) e un cappellino piumato in tinta in pieno stile britannico.

Camilla in tailler dai dettagli tartan e borsa Bottega Veneta

Re Carlo III col kilt personalizzato

Per la recente apparizione a Balmoral re Carlo ha rispettato la tradizione del kilt scozzese, abbinandolo a una giacca color sabbia con panciotto coordinato e a una cravatta a righe che riprendeva le tinte del gonnellino. Il motivo per cui questa stampa tartan viene considerata così speciale da comparire in entrambi i look dei sovrani? È stata realizzata in onore del nuovo monarca dalla Scottish Tartans Authority, che ha così voluto celebrare l'inizio del regno, rendendo riconoscibile lo stile di Carlo. Il nuovo tartan è in rosso, verde e bianco e, sebbene mixi delle nuance iconiche in modo inedito, continua a preservare una delle tradizioni più amate della cultura scozzese.