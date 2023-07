Camilla, per il primo compleanno da regina sono state ripristinate delle vecchie tradizioni reali Ieri Camilla ha compiuto 76 anni e per la prima volta ha festeggiato il compleanno nei panni di regina. Sapete che per celebrarla sono state ripristinate alcune vecchie tradizioni reali?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri la regina Camilla ha compiuto 76 anni e sui social le sono stati dedicati innumerevoli tributi e omaggi sia dai sudditi che dai parenti reali, primi tra tutti il principe William e Kate Middleton. Per lei è stato un compleanno davvero speciale non solo per la miriade di auguri ricevuti ma anche perché si tratta dei suoi primi festeggiamenti nei panni di sovrana d'Inghilterra. Non sorprende, dunque, che il marito Carlo III abbia voluto fare le cose in grande: ha approfittato della ricorrenza per ripristinare alcune tradizioni reali che erano cadute in disuso.

Camilla, come ha festeggiato il 76esimo compleanno

Camilla è la nuova regina d'Inghilterra ed è proprio in suo onore che sono state ripristinate alcune tradizioni reali. Innanzitutto l'Abbazia di Westminster è tornata a suonare le sue campane, usanza che in passato ha sempre contraddistinto i compleanni dei Windsor, dalla regina Elisabetta II al principe Filippo, fino ad arrivare ai piccoli George e Charlotte. Era dal 2019 che non lo si faceva, la consuetudine era stata sospesa a causa dei problemi finanziari legati alla pandemia. Come se non bastasse, per il primo compleanno da sovrana della moglie il re Carlo III ha fatto sparare dei colpi di cannone da diversi reparti d'onore della cavalleria e dell'artiglieria reale a Edimburgo, York, Hillsborough, Cardiff e Londra, mentre durante il cambio della guardia a Buckingham Palace è stata suonata la canzone “Happy Birthday”.

Gli auguri social dei principi del Galles

L'avevamo lasciata a Wimbledon con la sorella Annabel Elliot, oggi ritroviamo Camilla sul profilo social dei principi del Galles, che in occasione del 76esimo compleanno le hanno fatto una dedica speciale. Accanto a una delle foto scattate proprio tra gli spalti di Wimbledon hanno scritto: "Auguri a Sua Maestà per un felice compleanno", rendendole così omaggio nel suo primo compleanno da sovrana. Nessun messaggio pervenuto, invece, da parte di Harry e Meghan Markle, che hanno preferito dire addio ai tradizionali auguri social. In privato avranno sentito la seconda moglie del nuovo re?