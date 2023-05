Camilla dopo l’incoronazione punta sulla comodità: le scarpe con la zeppa arrivano dall’Italia Durante le ultime uscite pubbliche la regina Camilla ha rinunciato ai tacchi per indossare un paio di scarpe molto particolari che ricordano i modelli ‘ortopedici’

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ora che l'incoronazione è ufficialmente finita, la famiglia reale inglese si prepara a un altro appuntamento: Trooping The Colour, il compleanno del sovrano con la grande parata militare. La data da segnare sul calendario è quella del 17 giugno, ma nel frattempo il re e la regina hanno ripreso gli impegni di lavoro e la ‘normale amministrazione'. Tra le ultime apparizioni pubbliche di re Carlo e della regina Camilla c'è stata una visita al Chelsea Flower Show, dove è apparsa a sorpresa anche Kate Middleton vestita di rosa. In questa occasione Camilla ha dimostrato di aver cambiato stile dopo l'incoronazione, con un nuovo abito floreale e rinunciando ai tacchi in favore di scarpe più basse e comode.

Il look ‘floreale' di Camilla

"Floreale per la primavera? Rivoluzionario". Forse l'abito con cui la consorte del sovrano del regno unito si è presentata al Flower Show non sarebbe piaciuto alla famosa direttrice del Diavolo Veste Prada, ma sicuramente non si può dire che fosse fuori tema. Camilla ha rinunciato ai look monocromatici sui toni del blu per indossare un abito fantasia – una vera rarità nel suo armadio – decorato con un motivo di fiori bianchi su fondo blu. Il look è firmato Fiona Clare.

Le scarpe preferite di Camilla sono Made in Italy

Oltre all'abito floreale, sono state le zeppe di Camilla ad attirare l'attenzione del pubblico. Nelle ultime apparizioni pubbliche infatti la neo incoronata regina ha sfoggiato un paio di scarpe scamosciate con zeppa bianca a contrasto, un incrocio tra una ballerina e una scarpa ortopedica. Si tratta di un modello del marchio Eliot Zed etichetta inglese le cui calzature però vengono realizzate in Italia. Il brand collabora infatti con 6 calzolai italiani indipendenti. Il sito spiega che l'obiettivo è "disegnare modelli comodi per ogni occasione". Inclusa un'incoronazione: secondo WWD, il marchio ha realizzato le scarpe dell'incoronazione rivestendole dello stesso tessuto dell'abito.