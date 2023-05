La passione di Camilla per le borse di lusso: quanto vale la collezione della regina del Regno Unito La regina Camilla ha un’insospettabile passione per gli accessori di lusso: da Fendi a Chanel, ecco i modelli presenti nel suo guardaroba e quanto valgono.

A cura di Beatrice Manca

Da sinistra: la regina Camilla con una borsa Bottega Veneta, Fendi, Chanel

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Altro che gentildonna di campagna, amante della parsimonia e della frugalità: Camilla Parker Bowles, neo incoronata regina al fianco di Carlo III, ha un'insospettabile passione per gli accessori di lusso. Nelle ultime apparizioni pubbliche ha sfoggiato un'elegante borsa Bottega Veneta e una Chanel blu a cui è molto affezionata. Ma non sono le uniche borse di lusso della regina: ecco i modelli che ama di più e quanto valgono.

Camilla può indossare borse di lusso ora che è regina?

Siamo abituati a pensare a Kate Middleton come all'icona di stile della royal family ma, scorrendo in rassegna gli ultimi look di Camilla, è impossibile non notare tutti i suoi modelli griffati dal valore di migliaia di euro. Camilla non è l'unica, anzi. Beatrice Borromeo, per esempio, è testimonial di Dior, mentre Charlotte Casiraghi di Chanel. Nessuna delle due, però, è regina. Tra le omologhe di Camilla forse la più griffata è Rania di Giordania, spesso vestita in Schiaparelli o Valentino, con eleganti borse Gucci e Saint Laurent. All'incoronazione sfoggiava una piccola Bottega Veneta. La reina Letizia, invece, ama abbinare capi di Mango e Zara con marchi più esclusivi, come BOSS e Carolina Herrera. Regole, in tal senso, non ce ne sono: nessuno vieta a una regina di indossare borse di lusso, ma è sempre preferibile la via della discrezione. Mai ostentare un tenore di vita lussuoso, specialmente in momenti di crisi. Lo sa bene re Carlo, famoso per far rammendare gli abiti, indossati anche a distanza di decenni. Anche Elisabetta II odiava gli sprechi, tanto da far risuolare le scarpe anziché comprarne nuove. Spezziamo una lancia anche in favore di Camilla: ama le borse di lusso, è vero, ma i modelli che sfoggia al braccio sono nel suo armadio da anni e anni, dimostrando una certa oculatezza.

Camilla con la borsa Launer London

La collezione di borse di lusso di Camilla

Una romantica leggenda dice che Chanel sarebbe il marchio più amato da Camilla (e più inviso da Diana) per via delle due C incrociate che ricordano i nomi di Carlo e Camilla. Gossip a parte, è innegabile che la regina abbia una predilezione per la sua borsa blu in matelassé di Chanel, una presenza fissa al suo fianco nel corso degli anni: l'ha indossata anche prima di Pasqua, abbinandola a un cappotto blu.

Camilla con la borsa Chanel

Ma la regina ha anche molti modelli italiani nel suo guardaroba: in diverse occasioni è stata fotografata con una borsa Pekaboo di Fendi al braccio. Il suo modello, in pelle marrone, costa circa 4.300 euro.

Camilla con la borsa Fendi Pekaboo

Un altro marchio italiano molto amato dalla moglie di Carlo III è Bottega Veneta: durante il suo viaggio in Irlanda ha sfoggiato un look verde smeraldo completato da una piccola borsa in pelle intrecciata, il dettaglio simbolo della Maison, che costa oltre 2mila euro.

Camilla con la borsa Bottega Veneta

L'armadio di Camilla comprende anche modelli del brand Moynat – le cui borse superano facilmente i 3mila euro – e di Dior. E pensare che tutti la conosciamo per il suo stile semplice e sportivo, fatto di stivali da equitazione, cardigan e giacche impermeabili. C'è una borsa però che è particolarmente cara al suo cuore: la pochette Launer London. Motivo? È la casa di moda che regolarmente riforniva Elisabetta II, affezionata cliente per quasi 60 anni.