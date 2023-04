Camilla, la regina consorte dà il via alla Pasqua in blu (con la borsa di lusso) Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno rinnovato una delle tradizioni più antiche del giovedì santo: il Maundy Service. Per l’occasione hanno sfoggiato look coordinati sui toni del blu.

La Pasqua si avvicina anche nella royal family: re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno visitato York per prendere parte a uno dei riti più antichi delle tradizioni di Pasqua. Nel giorno di giovedì santo, infatti, si svolge il Maundy Service: lo scorso anno Carlo aveva presenziato da principe, quest'anno ripete la cerimonia per la prima volta in veste di re. Per l'occasione Camilla Parker Bowles ha scelto un outfit blu – perfettamente coordinato alla cravatta del re – che nasconde un dettaglio di lusso.

Cos'è il Maundy Service del giovedì santo

Il Maundy Thursday è l'equivalente anglosassone del giovedì santo. Per i sovrani inglesi è una giornata dedicata alla carità: sotto il regno di re Giovanni, nel 1210, durante il giovedì santo si distribuiva ai bisognosi cibo e vestiti, poi sostituiti da elargizioni in denaro. Nei secoli si è consolidata una curiosa tradizione: il numero di persone che ricevono questo aiuto corrisponde all'età del sovrano in carica. Fu Elisabetta II ad ‘aprire' la tradizione anche al di fuori della città di Londra: ogni anno la regina (e ora il re) visita una città diversa per aiutare le persone in difficoltà o particolarmente meritevoli della comunità in questione. Carlo III quindi ha incontrato 74 donne e 74 uomini: a ognuno di loro ha donato due sacchetti che contengono monete di nuovo conio e tanti penny quanti sono gli anni del re.

Re Carlo e Camilla a York per le celebrazioni del giovedì santo

La borsa griffata di Camilla

Per l'occasione la regina consorte Camilla ha scelto un abito blu – il suo signature colour – con profili e colletto bianchi, abbinato a un cappello a tesa larga e a una sciarpa bianca. Il blu è anche il colore scelto dal re per la cravatta e il fazzoletto nel taschino: gli outfit coordinati servono a trasmettere l'idea di un fronte unito, anche visivamente. Per completare il look Camilla ha scelto un bracciale Van Cleef and Arpels e una spilla Art Decò appartenuta alla regina madre. Ma il vero tocco di stile è la borsa in matelassé firmata Chanel, uno dei suoi modelli preferiti.

Camilla con la borsa Chanel

Si dice che Camilla sia legata alla casa di moda francese per ragioni sentimentali: il logo con la doppia C incrociata ricorderebbe l'unione di Carlo e Camilla. Per lo stesso motivo, sempre secondo il gossip, lady Diana evitava accuratamente di indossare capi Chanel. Vero o no, non è la prima volta che vediamo Camilla con accessori Chanel. L'outfit infatti è molto simile a quello indossato lo scorso anno nella stessa occasione: la nuova regina consorte è una donna pratica e non corre rischi in fatto stile, specialmente ora che l'incoronazione è alle porte.