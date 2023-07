Com’era Aurora Ramazzotti da piccola: le foto di “baby Auri” con i codini e la frangetta Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram un dolce ricordo dei suoi primi anni di vita: la carta di identità svizzera che svela il suo nome completo.

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da pochi mesi e si sta godendo la prima estate con il figlio Cesare Augusto. Ma a suo tempo anche lei è stata una bimba molto famosa in quanto figlia d'arte: è nata nel 1996 da Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. La conduttrice e influcencer ha mostrato una rara foto che la ritrae da bambina grazie a un ritrovamento speciale: la sua prima carta d'identità svizzera, che svela anche il suo nome completo.

Aurora Ramazzotti ha la cittadinanza svizzera

Aurora Ramazzotti ha pubblicato su Instagram una foto a un vecchio documento: si tratta di una carta d'identità svizzera che risale a quando aveva un anno o due. Perché proprio svizzera? Michelle Hunziker è svizzera e ha deciso di partorire la sua prima figlia nel suo paese d'origine, proprio nella stessa clinica dove quest'anno ha partorito anche Aurora Ramazzotti. Curiosità: il documento svela anche il nome completo della conduttrice, Aurora Sophie Ramazzotti.

La foto di Aurora Ramazzotti da piccola

Aurora Ramazzotti ha commentato la foto con una tenera scritta ‘baby Auri', e l'emoticon di un biberon. Forse per sottolineare come corre veloce il tempo: tra poco Cesare avrà la stessa età che aveva la mamma nella foto. In quel momento Aurora Ramazzotti era una bimba dolcissima con i codini e la frangetta e indossava un maglioncino colorato. Ora ha 26 anni ed è una donna sportiva, sorridente e con uno stile unico. Ha conservato le labbra a cuoricino e gli occhi dal taglio allungato di quando era bambina: anche Cesare li avrà ereditati?