Come sostituire i cibi ultraprocessati: gli alimenti alternativi da inserire nella dieta

A cura di Valeria Paglionico

I cibi ultra processati stanno entrando in modo sempre più preponderante nella dieta di ognuno di noi: complice il fatto che la quotidianità stressante e frenetica toglie tempo da dedicare ai fornelli, a volte i piatti pronti sembrano essere l’unica possibilità per nutrirsi senza rinunciare a svago e relax. Il piccolo inconveniente tutt'altro che trascurabile? Le bibite gassate, le patatine fritte, gli insaccati, le merendine e tutti gli altri alimenti definiti junk food aumentano il rischio di problemi di salute. Come fare per seguire una dieta healty priva di prodotti ultra processati? Ecco quali sono gli alimenti alternativi per migliorare il proprio stile di vita.

Cosa mangiare a colazione e a pranzo

Secondo la Food and Agriculture Organization of the United Nations, per capire se un cibo ultra processato potrebbe essere potenzialmente dannoso per la salute basta leggere gli ingredienti sull'etichetta: i nomi che sembrano essere impronunciabili sono additivi, dai conservanti agli emulsionanti, fino ad arrivare ai coloranti, ai volumizzanti e agli zuccheri. La buona notizia, però, è che esistono delle alternative healty, basta semplicemente fare un po' di attenzione quando si fa la spesa o quando si va al ristorante.

Il pasto più semplice da modificare è la colazione: vanno evitati i cereali zuccherati e le merendine, meglio dei cereali integrali, la quinoa, i fiocchi d'avena o la frutta, magari da abbinare a una ciotola di yogurt greco. Per quanto riguarda il pranzo, sarebbe bene mettere al bando i panini già pronti o le pizze da rosticceria, bisogna preferire qualcosa di più salutare, dal pollo arrosto all'insalata, da un piatto di riso al farro. Chi non ha la possibilità di cucinare il pranzo prima di andare in ufficio, può semplicemente optare per gli avanzi della sera prima.

I cibi per una cena healty

Cosa dire dello spuntino? Niente patatine, yogurt zuccherati o caramelle, meglio della frutta o della verdura fresca. L'ideale per la cena, infine, sono verdure grigliate, pollo o tacchino arrosto, un filetto di tonno o di salmone, un'insalata con la feta, l'importante è eliminare qualsiasi prodotto da fast food. Ci si può concedere un dolce?

Certo ma non particolarmente elaborato, dunque si può gustare un prodotto da forno, un gelato o un muesli. Gli alimenti ultraprocessati sono progettati per essere soddisfacenti e gustosi, dunque potrebbe rivelarsi difficile non esserne più dipendenti: l'ideale è cominciare lentamente a modificare la propria dieta, poi giorno dopo giorno diventerà tutto sempre più semplice e naturale.