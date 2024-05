video suggerito

Reformer Pilates, cos'è e quali sono i benefici di questo allenamento Un'evoluzione del classico allenamento con il tappetino che in questo caso si pratica con l'ausilio di un lettino mobile e delle molle che sviluppano la resistenza dei muscoli. Una disciplina inizialmente di nicchia ma che si sta diffondendo sempre di più.

A cura di Annachiara Gaggino

Se fino a qualche anno fa era riservato a una nicchia più ristretta, composta da celebrity e sportivi appassionati, ora il Pilates Reformer sta diventando mainstream. Complici i vip, che hanno mostrato questo tipo di allenamento sui loro profili social, ormai è una pratica che sta prendendo sempre più piede e che ha innumerevoli benefici e che, rispetto agli esercizi classici, permette di focalizzarsi maggiormente su determinate parti del corpo. A differenza del Pilates classico, la versione Reformer si pratica con l'ausilio di una panca sui cui è montato un carrello scorrevole e a cui sono aggiunte delle rotaie che permettono di allenare i vari muscoli e impostando la resistenza delle molle si renderà l'esercizio più intenso.

Cos'è il Reformer Pilates e come nasce

La storia del Pilates classico è ormai nota: Joseph Pilates, appassionato di fitness e studioso dell'anatomia umana ideò questo innovativo metodo di allenamento negli anni Venti, studiato per migliorare la flessibilità, la forza e l'equilibrio. Un'attività che conquistò i suoi contemporanei, e che diventò una vera e propria filosofia, tanto che Pilates ebbe modo di osservare come nessuno dei suoi allievi fosse stato contagiato durante l'epidemia della Spagnola.

La variante Reformer arrivò nel momento in cui si interfacciò con reduci di guerra e persone che non avevano la possibilità di muoversi, la cosa lo fece riflettere e diede vita a questa particolare tipologia di training per permettere anche agli allettati che non potevano svolgere esercizi di mantenere il tono muscolare, applicando molle e tiranti ai letti. Nacque così quello che oggi è diventata una disciplina molto diffusa e che permette un lavoro su tutti i muscoli anche quelli più profondi. Una nota positiva di questo allentamento è che può essere intrapreso da tutti, anche da chi non si è mai approcciato prima d'ora alla disciplina, l'importante è farsi seguire da un professionista.

Reformer Pilates Athletic, la nuova frontiera dell'allenamento

Ma non si smette dai di evolversi, è il Reformer Pilates ha anche la sua versione Pro. Nel Reformer Pilates Athletic ai classici esercizi praticati sulla panca scorrevole si aggiungono attrezzi come manubri e piccoli pesi, che permettono un allenamento più funzionale. Perfetto per chi vuole concentrarsi sulla definizione dei muscoli degli arti, oltre che migliorare la respirazione e offrire benefici per tutto il corpo.