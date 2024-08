video suggerito

Le vacanze d'amore di Francesca Barra e Claudio Santamaria La coppia protagonista sulle pagine del settimanale: "Lei impegnatissima in tv, lui gira tra un set e l'altro ma appena riescono a ritagliarsi un po' di tempo libero, è subito festa".

Francesca Barra e Claudio Santamaria sono i grandi protagonisti dell'ultimo numero di Chi. Nel servizio, firmato da Valerio Palmieri, si legge: "Lei impegnatissima in tv, lui gira tra un set e l'altro ma appena riescono a ritagliarsi un po' di tempo libero, è subito festa". I paparazzi li hanno beccati a Santa Severa, località balneare in provincia di Roma, insieme alla piccola Atena (2 anni), Emma (11) e Greta (8), nate dal primo matrimonio della giornalista.

Lei impegnata in tv, lui sul set

Francesca Barra sta svolgendo alla grande il ruolo di conduttrice a "4 di sera", il talk show di Rete 4 insieme a Roberto Poletti. Gli ascolti della trasmissione sono molto buoni in una fascia che vede la concorrenza di una coppia ben consolidata come quella formata da Marianna Aprile e Luca Telese. Quanto a Claudio Santamaria, l'attore continua a girare senza fermarsi mai. Forma perfetta per lui, mette in mostra discreti addominali e lo stesso si può di re di lei.

La coppia si è conosciuta da ragazzini, poi si sono ritrovati da adulti

All'interno del servizio ci sono tutti i dettagli sulla loro storia d'amore. Si parla di come si sono conosciuti: c'è stato un colpo di fulmine da ragazzini. Si sono incontrati quando lui aveva 16 anni e lei 11 anni a Policoro. Poi, ognuno ha preso strade diverse ma evidentemente hanno sempre avuto bene in mente il ricordo di quella estate. Tanto che si sono ritrovati sempre nella bella stagione. Era l'estate del 2017, nel giorno del compleanno di lui: il 22 luglio, quest'anno, ha spento 50 candeline ma insieme hanno anche festeggiato sette anni insieme. E nel frattempo è nata anche la piccola Atena, che adesso ha 2 anni. Francesca Barra ha in tutto quattro figli. Oltre Atena, ci sono anche Renato, Emma Angelina e Greta nati dal primo matrimonio della giornalista.