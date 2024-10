Eros Ramazzotti rompe il silenzio sull’addio a Dalila Gelsomino, cosa ha detto sulla fine della storia

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio sulla fine della storia d'amore con Dalila Gelsomino. Lo scorso settembre il settimanale Di Più Tv aveva confermato la rottura tra il cantante e la compagna, dopo due anni insieme e diverse voci di crisi. "Non sono riusciti a superare la crisi che li ha travolti", pare fosse la presunta motivazione.

Le parole di Eros Ramazzotti dopo la rottura con Dalila Gelsomino

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, Ramazzotti sarebbe tranquillo dopo la rottura da Dalila Gelsomino, resa nota lo scorso settembre. "Sono molto sereno, non ho altro da dire", ha fatto sapere il cantante. Oltre a una "crisi mai superata" ci sarebbe un'altra motivazione dietro la fine della loro storia, vale a dire la presenza di una "terza incomoda". Un'indiscrezione che però non è al momento confermata. In questa situazione, il cantante ha potuto contare sulla ex moglie Michelle Hunziker, madre di sua figlia Aurora, che è sempre un punto di riferimento: "Lei è per me famiglia e sarà sempre un pilastro delle mie giornate".

Le presunte cause della rottura

Secondo il settimanale Di Più Tv, che per primo ha lanciato la notizia, Ramazzotti e Gelsomino non si frequentavano più già da tempo, ancor prima che la notizia diventasse nota. La loro storia sarebbe quindi arrivata al capolinea tempo fa, nonostante i tentativi dei diretti interessati di non farlo sapere. Tra le motivazioni della rottura una crisi mai del tutto superata: "Non sono riusciti a superare una crisi che li ha travolti già dalla scorsa primavera, e dopo avere provato a portare avanti, tra alti e bassi, la loro relazione, hanno deciso di comune accordo di dirsi addio". A questa si aggiunge ora la presunta presenza di una "terza incomoda", quindi un'altra donna che Ramazzotti avrebbe frequentato (o starebbe ancora frequentando) nel tempo della sua relazione. Al momento non c'è nessuna conferma.