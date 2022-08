Tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è già finita, la loro storia durata appena 5 mesi È finita tra Michelle Hunziker e il chirurgo Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello. La relazione tra i due, cominciata a marzo, è durata appena 5 mesi.

A cura di Stefania Rocco

A distanza di 5 mesi dal primo bacio, si è interrotta la relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La passione tra la conduttrice e il chirurgo, cominciata a marzo, si è esaurita nello spazio di appena pochi mesi. Lo annuncia il settimanale Chi, ma già da qualche giorno circolavano in rete notizie di un allontanamento tra i due. Dopo le vacanze in Costa Smeralda, Michelle è rientrata a Milano da sola mentre Giovanni ha fatto perdere le sue tracce per settimane. È tornato su Instagram solo da qualche giorno ma nei suoi post si parla solo di lavoro.

Perché è finita tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

“Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”, hanno riferito a Chi fonti vicine alla conduttrice. Non ci sarebbe una causa scatenante, dunque. Solo la consapevolezza che quanto li ha tenuti insieme per qualche tempo si è esaurito. Prima di incontrare Angiolini, chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello, Michelle usciva dal lungo matrimonio con Tommaso Trussardi, suo ex compagno e padre delle figlie Sole e Celeste. Annunciato il divorzio, la conduttrice sembrava avere ritrovato la felicità tra le braccia dell’affascinante medico ma qualcosa tra i due non ha funzionato.

Chi è Giovanni Angiolini

Chirurgo ortopedico e professionista di medicina estetica, Giovanni era già noto al grande pubblico per avere partecipato al Grande Fratello nel 2015. Aveva lasciato la Casa di Cinecittà perché costretto a tornare a lavoro. Ma sotto l’occhio vigile delle telecamere aveva conosciuto l’infermiera Mary Falconieri che per qualche anno è stata la sua fidanzata. Si erano lasciati male, con la donna che poi aveva pubblicamente accusato di averla abbandonata nel momento più difficile della sua vita, scandito da una serie di problemi di salute. A partire da quel momento, Giovanni non aveva vissuto altre relazioni in pubblico. Aveva preferito che a parlare per lui fosse la sua professione. Fino all’incontro con Michelle Hunziker che lo ha catapultato nuovamente nell’occhio del ciclone. Ma anche quella parentesi è già terminata.