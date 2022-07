Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in Sardegna: “9 settimane e mezzo al ristorante” Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono sempre più complici e affiatati. I due sono stati beccati insieme in un ristorante in Sardegna, intenti a scambiarsi baci e sguardi languidi.

A cura di Ilaria Costabile

Tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini continua la passione e i due, ormai, non fanno nulla per nascondere la loro frequentazione. Il settimanale Chi li ha infatti beccati in Sardegna, in un ristorante, intenti a scambiarsi sguardi languidi e tenerezze tra una portata e l'altra e talvolta, anche imboccandosi, non senza un pizzico di romantica malizia.

Sguardi di complicità tra Michelle e Giovanni Angiolini

Si mostrano complici, felici e senza dubbio attratti fortemente l'uno dall'altra, il chirurgo e la conduttrice che lo scorso venerdì sera hanno trascorso una cena piuttosto intima in quel di Portisco, nel ristorante Acquamarina, dove l'ex gieffino ha portato la sua dolce metà per concedersi una serata di relax e trascorrere qualche ora lontano dal caos vacanziero, nonostante nel weekend stando alle informazioni del settimanale diretto da Alfonso Signorini e ai video diffusi sui social, i due si sarebbe dilettati con una serata in discoteca al Billionaire, e il loro balli avrebbero fatto non poco scalpore tra la folla, vista l'alta carica di sensualità da loro emanata.

La frequentazione con Giovanni Angiolini

Non è certo la prima volta che i due vengono beccati insieme da quando la showgirl ha ufficializzato la fine della sua storia con Tomaso Trussardi, dopo dieci anni insieme. La conduttrice e Giovanni già si conoscevano, ma hanno iniziato a frequentarsi almeno dallo scorso marzo, quando sono comparse le prime foto insieme, ma senza particolari effusioni. È bastato poco, però, affinché tra i due crescesse esponenzialmente la complicità e la voglia di stare l'uno accanto all'altra nonostante la distanza, dal momento che lui lavora prevalentemente ad Olbia, almeno d'estate, tanto è vero che la Hunziker ha affittato una villa a Porto Cervo, dove sta trascorrendo le sue vacanze insieme alle figlie Aurora, Celeste e Sole.