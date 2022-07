Michelle Hunziker in Sardegna con Giovanni Angiolini, la serata in discoteca tra baci e abbracci Michelle Hunziker si sta godendo le vacanze in Sardegna con le figlie Aurora, Sole e Celeste, e anche con il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini. È stata ripresa con lui in discoteca: ballano e si scambiano baci e abbracci.

A cura di Gaia Martino

Michelle Hunziker si sta godendo le vacanze estive in Sardegna con le figlie Aurora Ramazzotti, nata dal matrimonio con il cantante Eros, e Sole e Celeste avute dall'ex Tommaso Trussardi. Tra le stories la celebre conduttrice pubblica alcuni momenti delle sue giornate, eccetto quelli con il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini. Nel weekend la Hunziker si è regalata una serata in discoteca, al Billionaire precisamente, ed è stata ripresa con il chirurgo sardo mentre si scatenano a ritmo di musica. Poi i video condivisi da un utente su Tik Tok che la ritraggono al mare con la primogenita: tra un tuffo e l'altro accontenta i fan che la raggiungono per scattarsi una foto con lei.

Michelle Hunziker in discoteca in Sardegna con Giovanni Angiolini

Continua l'estate d'amore per Michelle Hunziker che si trova in Sardegna con le sue figlie, ma anche in dolcissima compagnia. È stata ripresa in discoteca, al Billionaire, con Giovanni Angiolini. Un presente ha girato un video poi condiviso da Deianira Marzano che li vede insieme, complici, mentre ballano e si scambiano dei baci. Già lo scorso giugno erano stati beccati dal settimanale Chi mentre si scambiavano tenerezze in barca: dopo l'inizio della frequentazione lo scorso marzo ormai non si nascondono più.

Lui sembrava essere assente però durante la giornata al mare di Michelle con la figlia Aurora: mamma e figlia dopo un bagno si stavano dirigendo verso il loro lettino sulla spiaggia quando sono state fermate da alcuni fan. Sorridenti e disponibili, hanno scattato diversi selfie con loro.

L'amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

La loro storia d'amore sarebbe iniziata poco dopo la fine della relazione della conduttrice con Tomaso Trussardi finita nel gennaio 2022 dopo 10 anni insieme. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati pizzicati insieme più volte ma i loro inizialmente sembravano incontri segreti, in seguito è arrivata la foto del bacio in pubblico. Entrambi non si sono mai esposti sui social ma avanti gli occhi curiosi dei paparazzi oggi non si nascondono più. Questa in Sardegna è la loro prima vacanza insieme e, dai video e dalle immagini che circolano, sembra esserci molta complicità tra loro.