La prima estate di Michelle Hunziker senza Trussardi, in vacanza con Aurora e Goffredo È la prima estate dalla rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. L’assenza dell’imprenditore non passa inosservata durante le vacanze di famiglia con le piccole Sole e Celeste, Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo. Eppure la conduttrice mostra un tavolo apparecchiato per sei.

A cura di Giulia Turco

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker si stanno godendo qualche giorno di relax in vacanza insieme. Con loro, c’è anche Goffredo il fidanzato di Aurora oltre alle due sorelline più piccole Sole e Celeste. Tra una risata e l’altra, l’influencer ha condiviso su Instagram una story mostrando ai suoi follower i suoi primi capelli bianchi, proponendosi ancora una volta come modello di body positivity.

Aurora mostra i suoi primi capelli bianchi

Ho i capelli bianchi sì, e quindi? Aurora Ramazzotti mostra i suoi primi capelli argentati che spuntano dalla folta chioma castana, ironizzando con i suoi follower. “Mia mamma vedendo i miei capelli bianchi ha detto ‘Adoro il capello bianco su una giovane’”, ha raccontato. “Lo trovo bellissimo amore”, ha confermato Michelle dietro le sue spalle. “Solo le persone interessanti, intelligenti, che hanno davvero qualcosa da dire, che pensano….”, ha proseguito la conduttrice. “Ma tu non ne hai neanche uno!”, l’ha interrotta Aurora. “Appunto”, ha concluso scherzando Michelle.

La prima estate di Michelle senza Trussardi

La conduttrice in questi giorni sta facendo la “terza” incomoda tra i due piccioncini Aurora e Goffredo, che in realtà sono ben felici di averla in vacanza con loro. Oltre ad Aurora e Celeste chi ha preso parte alla vacanza? Non Tomaso Trussardi, padre delle bambine, come confermano le sue Instagram Stories. È la prima estate dalla fine del loro matrimonio e la sua assenza non passa inosservata. Eppure, Michelle ha pubblicato lo scatto di un tavolo per la colazione apparecchiato per sei. Che sia la nuova fiamma Giovanni Angiolini il sesto commensale? Il chirurgo e la conduttrice d'altronde hanno già trascorso momenti indimenticabili tra le acque della Sardegna, ngli ultimi tempi. Il dotto5re, nel frattempo, sui social mantiene un profilo bassissimo.