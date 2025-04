Giulia De Lellis e Tony Effe: dalla smentita della crisi alle voci di gravidanza, che succede alla coppia

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Giulia De Lellis e Tony Effe non sono in crisi e anzi, stando a voci che arrivano dagli esperti di gossip, Deianira Marzano e Alessandro Rosica, i due potrebbero diventare genitori. La celebre influencer, ex volto di Uomini e Donne e GF Vip, ha deciso di rispondere a un fan su Instagram che le ha chiesto se fosse reale l'allontanamento di cui ha accennato anche pochi giorni fa il settimanale Oggi. "Inventano perché non sanno nulla di noi" ha scritto la De Lellis. Dopo la smentita arriva un altro rumors sulla loro storia d'amore: gli influencer del pettegolezzo online fanno sapere attraverso i social che l'imprenditrice sarebbe incinta.

La smentita di Giulia De Lellis sulla crisi con Tony Effe

"Inventano semplicemente perché non sanno nulla di noi. Ma io li lascio fare, mentre mi in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita, godendomi lo spettacolo a volte divertente altre volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana". Con queste parole Giulia De Lellis ha risposto a un fan su Instagram che le ha chiesto se fossero reali le voci che circolavano sul suo conto e che la vedevano già distante da Tony Effe. L'influencer ha così concluso il suo messaggio: "Se i nostri amici raccontassero i fatti nostri, non sarebbero davvero i nostri amici. Non farti confondere dalla noia o dalla cattiveria delle persone per favore".

Dopo la smentita, pubblicata quattro giorni fa, spunta un nuovo gossip che li vede protagonisti.

Le voci sulla gravidanza: "Lo annuncerà tra un mese"

Stando a quanto rivelano Alessandro Rosica e Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online, Giulia De Lellis sarebbe incinta. A Rosica, il gossip, lo avrebbe rivelato un amico: "Totalmente inaspettato per i due, ma lei lo ha sempre voluto, quindi hanno deciso di tenerlo. Lo annuncerà mese prossimo", ha scritto. E anche Deianira Marzano ha condiviso una story nella quale riporta il commento di un fan curioso, confermando la gravidanza: "Lo annuncerà quando entrerà nel terzo", le parole. Ad oggi, nessuna conferma sul nuovo gossip che li tira in ballo e che li vedrebbe ora, da separati a genitori.